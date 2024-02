Sénégal : les données mobiles suspendues après l’annonce de Macky Sall

Le samedi 03 février, le président sénégalais Macky Sall a signé un décret portant report de l’élection présidentielle. Le rendez-vous électoral était prévu pour se tenir le 25 février prochain. Cette décision n’a pas du tout été bien accueillie dans l’opinion publique locale. Ce dimanche, des manifestants sont descendus dans la rue pour exprimer leur désapprobation quant au report de la présidentielle.

Pour le moment, on ne connait pas la nouvelle date exacte de la présidentielle. Cependant, le projet de loi soumis par les autorités évoque un report de 6 mois. Ce lundi 5 février, le gouvernement sénégalais a pris la décision de suspendre temporairement les données mobiles. Les autorités ont sans doute en mémoire les évènements survenus il y a quelques mois autour de l’affaire Ousmane Sonko. Plusieurs sympathisants du leader de l’opposition s’étaient mobilisés à travers les réseaux sociaux pour plaider sa cause.

Sonko faisait face à des démêlés avec la justice et il se plaignait d’être victime d’une cabale politique dont le seul but était de l’écarter de la course à la présidentielle. Des manifestations avaient alors été enregistrées dans plusieurs villes du Sénégal, provoquant des heurts avec les forces de l’ordre. Au cours de son allocution à la télévision nationale, Macky Sall a déclaré qu’une commission d’enquête parlementaire a été mise en place afin de vérifier l’intégrité de deux juges du Conseil constitutionnel.

Des voix au sein de l’opposition affirment que ces juges ne sont pas impartiaux et que cela peut avoir des répercussions sur le déroulement du processus électoral. Il y a aussi l’affaire de la candidate Rose Wardini, qui est accusée de parjure. Il semblerait que la femme politique possède la double nationalité. La Constitution sénégalaise ne permet pas à ceux qui ont la double nationalité de participer à une élection présidentielle. Ce motif a été retenu à l’endroit de Karim Wade. Des manifestants hostiles au projet veulent se mobiliser pour faire barrage au projet de loi qui va entériner le report de l’élection présidentielle. En décidant de suspendre temporairement les données mobiles, les autorités ne vont-elles pas créer plus de tensions ?