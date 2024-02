Sortie de Talon au Bénin : Me Adrien Houngbédji évoque « un saut qualitatif dans la paix »

Me Adrien Houngbédji s’est prononcé sur la récente sortie médiatique du président Patrice Talon. Au cours de la conférence de presse qu’il a animée le jeudi 8 février 2024, le Chef de l’Etat a déclaré : « Je ne veux pas qu’on touche à une seule virgule de la constitution. Je l’ai dit aux députés de la mouvance. Je ne demande aucune révision ». Il a par la même occasion rassuré le peuple béninois qu’il ne briguera pas un troisième mandat. « La question du 3e mandat est derrière nous (…). Le Bénin fait son chemin. Le Bénin est un autre pays. Nous avons tourné cette page », ajoute-t-il.

« Ce fut à mon sens, un saut qualitatif dans la paix pour notre pays. Le Bénin a fait jeudi dernier, un grand saut dans la paix », pense l’ancien président de l’Assemblée nationale qui dit avoir suivi l’interview du président Talon avec beaucoup d’intérêt. Me Adrien Houngbédji a souhaité que cette paix perdure dans la mesure où la révision de la constitution fait actuellement grand bruit dans le pays et divise la classe politique malgré les assurances du président Patrice Talon.

Cette polémique qui fait déchainer les passions pourrait compromettre la paix si on y prend garde, entrevoit le président de l’ex-parti PRD. « Faisons en sorte que cette paix nous conduise vers des lendemains meilleurs. Faisons en sorte que ce qu’il a dit se traduit dans les réalités et dans les faits afin que la paix ne soit pas seulement la paix pour nous qui sommes ici, mais la paix pour tous nos concitoyens », a-t-il souhaité. Cette paix, le président de l’ex-parti PRD la veut dans les foyers et dans tout le Bénin. Mais elle sera sans doute tributaire des comportements ou des attitudes de chaque citoyen. « Nous sommes nous des artisans de paix. Tout le monde le sait. Nous devons continuer à être des artisans de paix pour le Bénin (…) », recommande-t-il.

Me Adrien Houngbédji s’est également adressé aux membres de son ancien parti politique. Il a salué l’engagement des uns et des autres et la cohésion qui continue de régner en leur sein malgré la fusion du parti avec l’Union Progressiste le Renouveau. « La famille que nous représentons est souvent dite d’une famille défunte dans certaines bouches, dans certaines langues. Mais par cette cérémonie organisée en quelques jours, vous avez démontré que la famille en question, même si on a quelques hésitations à dire son nom, est encore debout et vivante », lance Adrien Houngbédji.

La situation qui prévaut actuellement au Sénégal ne laisse pas indifférent le président Adrien Houngbédji. « Je forme le vœu que le peuple sénégalais trouve dans la paix avec toutes ses composantes, l’inspiration nécessaire pour franchir le cap de difficultés qu’il est en train de traverser en ce moment », fait-il savoir. Il porte également dans son cœur le Mali, le Burkina-Faso, le Niger, la République Démocratique du Congo et bien d’autres pays africains où la paix ne règne pas. « Je ne sais pourquoi c’est nous les pays francophones qui n’arrivons pas à capter la paix. Je forme le vœu que cette année-ci nous permette d’avancer qualitativement dans la paix afin que l’idéal d’intégration, l’idéal d’unité africaine qui nous anime aille de l’avant malgré les péripéties actuelles que j’espère ne sont que des péripéties provisoires », a-t-il Adrien Houngbédji