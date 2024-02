Tofâ 2024 au Bénin : «les rituels ont été exécutés dans les formes requises», selon Mahougnon Kakpo

« Sa Aklan », c’est le signe du Tofa 2024. A la suite de la séance d’interprétation approfondie et détaillée tenue le 14 janvier 2024 par le comité des rites Vodun du Bénin, le Fâ a identifié des divinités auxquelles des sacrifices seront offerts à l’effet de conjurer le mauvais sort. Près d’un mois après cette cérémonie, le comité affirme avoir réalisé tous les sacrifices et libations exigés par le signe du Bénin Tofa 2024 ce samedi 10 février 2024 sur Radios Sèdohoun. « Nous avons réalisé le Bénin Tofâ, une consultation publique du Tofâ à l’intention de tout le Bénin. Et cela a nécessité des rituels. Il y a deux types de rituels… », a fait savoir Mahougnon Kakpo, président du comité des rites vodun du Bénin.

« Ce que nous avons fait aujourd’hui, c’est l’exécution des rituels c’est-à-dire lorsque le Fâ est arrivé, il a indiqué des événements, il a indiqué des situations et ces situations-là lorsque ces situations ne sont pas positives pour le pays, pour que ces situations soient annihilées, soient réduites et soient supprimées, il y a l’exécution des rituels », a expliqué l’ancien ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle qui a fait observer que les rituels se sont déroulés sans fausse note majeure.

« Le Fâ a indiqué également des situations favorables et pour que ces situations favorables puissent effectivement advenir pour qu’il y ait la paix dans le pays, nous avons également exécuté tous ces rituels. Dans l’ensemble, les rituels indiqués par le Fâdù et révélés par tous les boconon, tous ces rituels-là ont été convenablement exécutés. Tout s’est très bien passé », confie le professeur Mahougnon Kakpo. Le président a aussi précisé qu’après les rituels, le comité des rites vodun du Bénin et le collège des bokonons ont interrogé l’invisible par l’intermédiaire du Fâ. Les consultations ont révélé que les rituels ont été exécutés dans les formes requises et que tout est favorable, s’est réjoui le président du comité.

Pour rappel, après la consultation du Tofâ qui a révélé le signe « Sa Aklan », le président Mahougnon Kakpo a informé en ces termes : « le Fâ a dit que rien n’attaque l’enfant unique devant sa maman. La maman va se battre pour défendre sa progéniture ». Ce qui signifie selon lui que le président de la République « se bat pour défendre les intérêts du pays avec bonne foi. Si cette bonne foi le quittait, cela ne serait pas bon pour le pays ».

Le Fâ prédit que le bonheur pour le pays cette année doit provenir du bienfait fait aux femmes et que les difficultés que les populations vivent, vont se transformer bientôt en opportunités qui apporteront le bonheur dans le pays. Le 14 janvier 2024, les interprétations approfondies ont confirmé les précédentes sommairement prononcées lors de la cérémonie solennelle. A l’issue de cette séance, 10 Vodun auxquels les sacrifices seront faits sont révélés par de nouvelles consultations.