USA: la Chine se positionne sur le même créneau dans ce domaine

Même sur la Lune, les grands pays de ce monde ont des vues, des objectifs et des ambitions. Et ces derniers sont prêts à tout pour parvenir à leurs objectifs. Récemment, la Chine a dévoilé où elle espérait pouvoir faire alunir sa mission Chang’e 7. Et les lieux ciblés sont déjà bien connus, notamment des Américains.

Dans le monde, les tensions internationales se font vives dans de nombreux secteurs. Depuis quelque temps, c’est la conquête spatiale qui anime de nombreux pays… Inde, Japon ou Union européenne souhaitent notamment rattraper leur retard sur les deux géants de ce domaine : les États-Unis et la Chine. D’ailleurs, Pékin a dernièrement annoncé cibler la même zone d’alunissage que son “adversaire” américain.

Le cratère d’impact Shackleton, ciblé par la Chine

Cette zone, c’est le cratère d’impact Shackleton. Celui-ci se trouve au pôle Sud de la Lune. La raison ? Le pôle Sud est une zone très appréciée des scientifiques, surtout parce que celle-ci est partiellement éclairée par le soleil. De fait, des panneaux solaires photovoltaïques peuvent y être installés, permettant ainsi de capter et produire de l’énergie, pour pouvoir vivre plus longtemps sur la Lune.

Le second avantage, c’est la présence de glace. De fait, il est possible, en plus de produire de l’électricité… D’avoir un accès à de l’eau potable. Une zone qui suscite donc des convoitises. Résultat, la mission Chang’e 7 (attendue pour 2027) pourrait bien alunir dans ce fameux cratère de Shackleton. Un géoradar sera alors déployé pour rechercher de nouvelles traces d’eau.

Les USA, prêts à repousser Artemis 3 ?

Du côté de la NASA, outre le cratère de Shackleton, ce sont aussi les cratères d’Haworth et de Nobile qui sont ciblés. Une mission qui devrait débuter au mois de septembre 2026. Initialement prévue pour 2025, celle-ci a finalement été décalée à diverses reprises… Et de nouveaux retards sont déjà évoqués. Cela pourrait même repousser la mission à l’horizon 2030. Un vrai caillou dans la chaussure pour les Américains, qui ont d’autres ambitions.