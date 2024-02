Whatsapp bientôt concurrencé par cette célèbre application 

Actuellement, WhatsApp a plus de 2 milliards d’utilisateurs actifs mensuels. C’est la 4eme application au monde, en termes d’utilisateurs actifs, et la 4eme la plus téléchargée, via Android et iOS confondu. En bref, WhatsApp est un mastodonte de la messagerie instantanée.

Alors que beaucoup voient WhatsApp comme étant l’application de messagerie instantanée numéro une, bien que talonnée par d’autres géants comme Messenger, Signal ou encore Telegram, voilà qu’un nouvel acteur pourrait débarquer et chambouler le marché. Cet acteur, il s’agit de… Google. À vrai dire, son outil de message existe déjà, puisqu’il s’agit de Google Messages.

Publicité

Google Messages entame une refonte

Cette application, bien que quelque peu délaissée, pourrait renaître de ses cendres, avec l’annonce de nouvelles fonctionnalités. Ainsi, il pourra bientôt être possible d’activer et de désactiver les effets de caméra à l’aide d’un simple bouton. En outre, la fonctionnalité qui permet à Google Messages d’afficher l’ensemble des contacts récents avec lesquels vous êtes en train de discuter devrait aussi disparaître.

Certaines rumeurs font aussi état de la suppression des brouillons de messages présents sur la page d’accueil de l’application. Dernier point, vous aurez probablement le choix, à venir, de ne pas partager d’informations en lien avec l’utilisation et le diagnostic (généralement collectées via votre compte Google). Un remodelage qui pourrait changer la face de l’outil, pour une meilleure expérience utilisateur.

Un long retard à combler

Suffisant pour rattraper son retard sur WhatsApp, notamment ? Si cela semble encore un peu léger, aux yeux des experts et journalistes spécialisés dans la tech’ et le numérique, ces quelques améliorations pourraient signifier que Google a de plus grandes ambitions. De nouvelles fonctionnalités, une refonte générale ? Pour le moment, difficile à dire. Mais WhatsApp ou encore Messenger pourrait bien voir débarquer, dans les semaines, les mois à venir, un concurrent de taille.