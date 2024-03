6 508,52 milliards de FCFA de dette publique pour le Bénin à fin 2023

La dette publique du Bénin s’élève en 2023 à plus de six mille milliards. S’il est vrai que ce montant peut attirer l’attention, il n’est pas moins vrai que le niveau d’endettement du pays reste stable par rapport à l’année 2022 et en dessous du seuil fixé par l’Uemoa.

6508,52 milliards de FCFA, c’est l’encours de la dette de l’administration centrale du Bénin au 31 décembre 2023. Ce taux d’endettement de l’encours de la dette/PIB) est resté quasiment stable à 54,91% par rapport à sa valeur au 31 décembre 2022 soit 54,05% et demeure inférieur à la norme communautaire de l’UEMOA de 70%. Le taux d’endettement est de 37,04% du PIB pour la dette extérieure et 17,87% du PIB pour la dette intérieure. Ces informations ont été dévoilées par le bulletin statistique de la dette publique 4ème trimestre 2023 publié le 12 mars 2024 par la CAGD du Bénin. Le document précise les répartitions de l’encours selon les instruments, les critères de résidence et de devise

Publicité

La structure de l’encours de la dette publique est composée de la dette extérieure estimée à 4 390,44 milliards de FCFA soit 67,46% du portefeuille et de la dette intérieure qui est de 2 118,08 milliards de FCFA soit 32,54% du portefeuille selon le bulletin statistique de la dette publique 4ème trimestre 2023 de la Caisse Autonome de Gestion de la Dette (CAGD) du Bénin.

La dette publique est dominée par la dette envers les créanciers non-résidents soit un taux de 83,84% du total. La dette multilatérale quant à elle représente un peu plus de la moitié de la dette extérieure (52,63%) pendant que les titres publics sont la composante la plus importante de la dette intérieure (84,49%). L’Euro représente la principale devise d’endettement du Bénin (47,60%) suivi du FCFA (32,54%) et du dollar américain (10,95%).

A fin décembre 2023, l’encours des prêts rétrocédés aux entreprises publiques s’élève à 158,57 milliards de CFA pour un engagement initial de 307,70 milliards de FCFA. Cet encours représente 2,44% de l’encours de la dette publique et 1,34% du PIB. Le bulletin statistique de la dette publique 4ème trimestre 2023 indique que le portefeuille des titres publics est constitué de 56 titres actifs (53 obligations du Trésor et 03 bons du Trésor) pour un encours total de 1 789,56 milliards de FCFA (1 751,33 milliards de FCFA pour les obligations du Trésor et 38,23 milliards de FCFA pour les bons du Trésor). Le taux moyen pondéré de rémunération du portefeuille des titres publics s’établit à 5,65%. Il faut dire que cette dette du Bénin a servi à financer des actions de développement.