Code électoral au Bénin : « Il y a beaucoup de mauvaise foi », estime l’He Benoît Dègla

Le nouveau code électoral adopté à l’Assemblée nationale continue de faire débat. Reçu par Reporter Bénin Monde, l’He Benoît Dègla fait savoir qu’il y a beaucoup de mauvaise foi par rapport aux remous suscités par la révision du code électoral. « Nous sommes passés de 83 députés à 109 aujourd’hui. Il y a un seuil de 10% sur l’ensemble du territoire qui avait été fixé en 2019 lorsqu’il y avait 83 députés pour avoir accès au partage des sièges. Aujourd’hui, nous sommes à 109 », explique l’ancien ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique.

À l’en croire, ceux qui réussiront à aller aux élections individuellement seront éligibles dès qu’ils ont les 20%. L’élu du peuple préconise les accords de gouvernance avant d’aller aux élections, ce qui diffère des alliances de partis. « Les accords de gouvernance et de coalition parlementaire, c’est quand les partis n’arrivent pas à obtenir les 20%. À travers les 20%, il est recherché la représentativité des partis politiques », précise l’He Benoît Dègla qui a rappelé que le temps où chacun créait son parti est révolu. « Nous voulons des partis qui ont une assise sur l’ensemble du territoire national », souligne-t-il.

« Sommes-nous d’une autre planète pour ne pas voir ce qui se passe ailleurs ? », s’interroge le député Benoît Dègla. Pour lui, l’amour du pays doit imposer une certaine rigueur qui passe par la prise de certaines mesures énergétiques comme « ce que nous venons de faire au niveau du code électoral afin qu’on ait au maximum 4 ou 5 partis politiques qui vont animer la vie politique ». L’ancien ministre de Boni Yayi reste convaincu que les formations politiques peuvent avoir sans difficulté aucune les 20%.

« Si les 15 partis qui ont aujourd’hui une existence légale veulent, ils peuvent avoir les 20%. Il suffit juste d’occuper le terrain et les résultats seront au rendez-vous après les élections de 2026 », pense l’élu de la 10ᵉ circonscription électorale. Il va poursuivre en précisant que le seuil de 15% pour le parrainage à la présidentielle a été fixé en tenant compte de l’objectif premier qui est de ne pas avoir une pléthore de candidatures à la présidentielle. « De 83 députés, nous sommes aujourd’hui 104 députés. Pour le seuil, nous ne sommes pas allés à 20%. Nous nous sommes arrêtés à 15% », conclut-il.

Si pour la mouvance parlementaire, le nouveau code électoral renforce le système partisan au Bénin, c’est tout le contraire chez l’opposition et certaines organisations de la société civile. Pour les partis Fcbe et LD et la plateforme électorale des OSC, ce code est exclusif et crisogène. Ils invitent les sages de la Cour constitutionnelle à rejeter cette loi. Quant au président Patrice Talon, il lui est demandé de ne pas la promulguer en l’état. Il faut signaler que le code modifié fait déjà l’objet de plusieurs recours devant la haute juridiction.