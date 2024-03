À 51 ans, cette actrice est maman pour la 2ème fois

La célèbre actrice Cameron Diaz, âgée de 51 ans, et son époux Benji Madden, 45 ans, ont eu la joie d’accueillir leur second enfant, un petit garçon nommé Cardinal. L’annonce a été faite sur Instagram le 22 mars, marquant un nouveau chapitre dans la vie de ce couple marié depuis 2015. Rappelons que leur première fille, Raddix, avait vu le jour grâce à une gestation pour autrui (GPA), bien que pour ce nouvel heureux événement, les détails concernant la naissance n’aient pas été divulgués.

La famille Madden a partagé leur bonheur avec le monde, tout en soulignant leur décision de préserver l’intimité de leurs enfants. « Pour la sécurité des enfants, nous ne posterons aucune photo – mais il est très mignon. Nous sommes si reconnaissants. On vous envoie de l’amour !« , peut-on lire dans leur message communiqué. Cette nouvelle a évidemment été chaudement accueillie par leur cercle d’amis, y compris des célébrités telles que Lionel Richie et Katy Perry, cette dernière exprimant sa joie de voir un « nouvel ange » rejoindre leur famille.

Cameron Diaz, retirée des projecteurs cinématographiques depuis quelques années, se consacre désormais à sa vie familiale, tout en s’offrant la liberté de partager certaines réflexions personnelles sur le mariage et la maternité. Sa remarque sur la cohabitation et l’indépendance au sein du couple témoigne de son approche détendue et ouverte des relations.

L’arrivée de Cardinal Madden vient renforcer le lien familial, offrant à la grande soeur Raddix, désormais âgée de 5 ans, le rôle tant attendu de guide et de compagne de jeux pour son petit frère. La famille Madden, tout en partageant leur joie, continue de valoriser l’importance de la vie privée et du bien-être de leurs enfants.

Cette deuxième maternité pour Diaz à un âge où beaucoup considèrent la retraite parentale illustre un message positif sur les choix de vie et les possibilités qu’offre le monde moderne. La famille Madden symbolise ainsi la diversité des parcours familiaux et le bonheur que peuvent apporter les nouvelles arrivées, peu importe le chemin emprunté pour y arriver.