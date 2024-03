Afrique : ce pays vient de produire le premier avion civil du continent

La Tanzanie a récemment achevé la fabrication des trois premiers exemplaires du Skyleader, marquant une étape importante dans l’industrie aéronautique africaine. Cet avion monomoteur, conçu pour transporter quatre personnes, y compris le pilote, est le résultat d’un projet lancé il y a trois ans et dont la production s’est déroulée dans la ville de Morogoro, inaugurant ainsi la première chaîne de montage d’avions civils sur le continent africain.

Les capacités du Skyleader sont variées, répondant aux besoins de transport d’affaires ainsi qu’au secteur touristique en tant qu’avion-taxi. Une version réduite, biplace, est également prévue pour des applications spécifiques telles que l’épandage agricole, ce qui témoigne de la flexibilité d’utilisation envisagée par ses concepteurs. En termes d’accessibilité financière, les responsables du projet ont souligné que le coût du Skyleader serait comparable à celui d’une voiture haut de gamme.

Cette approche tarifaire vise à rendre l’aviation civile plus accessible à une clientèle plus large, tout en offrant une option viable et économique pour divers usages. L’aboutissement de ce projet positionne la Tanzanie comme un acteur dans le secteur de la fabrication aéronautique sur le plan international. La réalisation du Skyleader met en lumière les compétences et le savoir-faire accumulés par le pays dans ce domaine, tout en contribuant à diversifier l’industrie manufacturière nationale.

Le projet a été réalisé avec l’aide d’une équipe tchèque. Ce développement représente un pas en avant significatif pour la Tanzanie et pour l’Afrique dans son ensemble, marquant l’émergence du continent dans le secteur aéronautique civil. Tout en soulignant cette avancée, il est important de reconnaître les défis et les opportunités futurs dans l’expansion de cette industrie naissante en Afrique.