Afrique du Nord: l’UE signe un mégacontrat avec ce pays

L’Union européenne (UE) vient de conclure un accord historique avec l’Égypte, annonçant un partenariat financier colossal de 7,4 milliards d’euros lors d’une réunion au Caire. Cette somme monumentale, étalée sur plusieurs années jusqu’à la fin de 2027, représente un engagement sans précédent envers le pays nord-africain, en proie à une crise économique sans précédent.

Ce partenariat revêt une importance capitale pour les deux parties. D’une part, il offre à l’Égypte une lueur d’espoir dans une période de difficultés économiques extrêmes. En effet, le pays traverse actuellement sa pire crise financière de l’histoire, avec une dette extérieure qui a triplé pour atteindre près de 165 milliards de dollars en une décennie. Les fonds de l’UE constituent ainsi une bouffée d’oxygène vitale pour le gouvernement égyptien, lui permettant de faire face à ses obligations financières tout en investissant dans des projets de développement cruciaux pour son avenir.

D’autre part, pour l’Union européenne, cet accord représente un pas de plus vers la gestion efficace des flux migratoires en provenance de la région. En effet, l’un des objectifs principaux de ce partenariat est d’endiguer le flux de migrants traversant la Méditerranée. Cette ambition, bien que louable, suscite néanmoins des critiques de la part des organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme, qui redoutent les possibles conséquences sur les droits et la sécurité des migrants.

En dépit de ces préoccupations, l’accord entre l’UE et l’Égypte va bien au-delà de la simple question migratoire. Il couvre également des domaines clés tels que l’énergie, le commerce et les investissements, ouvrant ainsi la voie à une coopération renforcée dans des secteurs vitaux pour les deux parties. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a souligné l’importance de cet accord en le qualifiant de « partenariat stratégique global », mettant en avant la diversité des domaines concernés, de l’énergie décarbonée à la gestion des migrations.

La cérémonie de signature de cet accord, qui s’est déroulée en présence du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et de plusieurs dirigeants européens, marque ainsi le début d’une nouvelle ère de coopération entre l’UE et l’Égypte. Les détails financiers sont impressionnants : 5 milliards d’euros de prêts, 1,8 milliard d’investissements, 400 millions d’euros d’aide pour des projets bilatéraux et 200 millions d’euros d’aide dédiée aux programmes liés aux questions migratoires.

Cet accord vient s’ajouter à une série de soutiens financiers récemment accordés à l’Égypte par d’autres acteurs internationaux, tels que les Émirats arabes unis et le Fonds monétaire international. Cette convergence d’efforts internationaux témoigne de la reconnaissance de l’importance stratégique de l’Égypte dans la région, ainsi que de la volonté collective de soutenir son développement économique et social.