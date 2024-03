Air Force One : L’incroyable affaire de vol d’assiettes dans l’avion présidentiel américain

Un phénomène des plus insolites secoue actuellement la Maison-Blanche et l’Air Force One, le célèbre avion présidentiel américain. Une série de disparitions d’articles portant le sceau de cet appareil emblématique a été observée, en particulier lors des déplacements du président Joe Biden. Cette situation inédite a conduit à l’envoi d’un avertissement à l’égard des journalistes à bord, les exhortant à la vigilance.

L’épicentre de cette affaire singulière réside dans la disparition répétée d’assiettes et de pièces de vaisselles dans l’avion le plus sécurisé de la planète. Face à cette énigme, un rappel strict a été adressé au compartiment presse, insistant sur le respect dû aux équipements mis à la disposition des voyageurs durant les vols présidentiels.

Les déplacements du président sont marqués par la présence de treize journalistes, logés à l’arrière du Boeing, qui bénéficient de repas et de boissons pendant le vol, le tout financé par les médias qu’ils représentent. À cette occasion, l’équipage de l’Air Force One distribue souvent des paquets de bonbons M&Ms, décorés du sceau présidentiel, comme souvenirs.

De plus, il est possible d’acquérir à bord des verres et divers articles arborant le logo de l’Air Force One, ce qui ajoute un cachet unique à ces voyages aériens. Toutefois, ces attentions semblent insuffisantes pour certains passagers qui, séduits par le prestige associé à l’avion, cèdent à la tentation de subtiliser des assiettes et des vaisselles.

Les incidents de vaisselles manquantes ne relèvent pas d’actes isolés, mais suggèrent une tendance préoccupante chez certains individus. Des bruits de vaisselles issues des sacs des journalistes à leur descente de l’appareil ont été notés, confirmant ces actes de soustraction.

Le cas le plus remarquable est celui d’un ancien journaliste ayant, par une collecte méthodique, réussi à amasser suffisamment d’assiettes dorées estampillées Air Force One pour servir un dîner complet à ses invités. Cet épisode, bien que révélateur des défis auxquels est confrontée l’équipe de l’Air Force One, souligne les mesures que la Maison-Blanche doit envisager pour sauvegarder l’intégrité des biens liés à la présidence.