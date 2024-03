AME au Bénin : Noël Chadaré félicite le gouvernement et fait une demande

L’actualité relative à l’amélioration des conditions de vie et de travail des Aspirants au métier d’enseignant (AME) au Bénin a fait réagir le Secrétaire Général de la Cosi-Bénin. Noël Chadaré, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a profité d’un message audio pour donner son avis sur cette mesure prise par le gouvernement au cours de son Conseil des ministres extraordinaire de ce lundi 18 mars 2024. On retient des déclarations du syndicaliste que, les mesures à l’endroit de cette catégorie de travailleurs sont louables. Il note toutefois que des efforts doivent être faits par le gouvernement afin de reverser celles et ceux qui sont sur la liste de reversement.

« Une bonne dose de social… »

Le secrétaire général de la Cosi-Bénin n’a pas caché sa satisfaction suite à l’annonce de cette décision du gouvernement. Pour lui, il s’agit d’un acte majeur posé par le gouvernement qui prend en compte les revendications des Aspirants au métier d’enseignant. « Le gouvernement a pris en compte les attentes des Ame qui font beaucoup, mais travaillent dans des conditions un peu inhumaines. Avec ce qui s’est passé, on peut dire qu’il y a une couche de social, une bonne dose de social, une couche d’humanisme à leur travail. C’est une avancée qu’il faut apprécier », a reconnu Noël Chadaré.

Quid du reversement ?

Il demande tout de même au gouvernement de réfléchir au reversement de ces agents qui devraient passer à un contrat plus durable avec l’État. « Tout en appréciant cette décision du Conseil des ministres, il ne faut pas qu’elles consacrent l’aspiranat comme une fonction. Il ne faudrait pas consacrer la précarité des travailleurs. C’est un bon pas. Mais, ce doit être un passage qui va aboutir après deux ou trois années à l’intégration de ces AME dans la fonction publique », a noté le syndicaliste dans sa déclaration.

Des conditions améliorées…

Rappelons qu’à l’issue du dernier conseil des ministres, le gouvernement a pris une série de décisions pour améliorer les conditions de vie et de travail des AME. Désormais, la rémunération des AME passe de 11 à 12 mois dès cette année scolaire. Ils bénéficient d’une assurance maladie au même titre que les fonctionnaires de l’État. Les AME de sexe féminin ont droit à des congés de maternité. Le gouvernement accorde une prime d’engagement pour service d’intérêt national de 20 000 FCFA par mois à partir de ce mois de mars. Ils bénéficieront désormais de la gratuité des frais de scolarité pour leurs enfants, précise le compte rendu du conseil des ministres. A ces mesures d’amélioration des conditions des AME, s’ajoute la réintégration de 175 AME suspendus en conseil des ministres.