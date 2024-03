Apple : cette annonce dans la presse va séduire les malentendants

Une innovation majeure pourrait bientôt voir le jour pour les utilisateurs d’AirPods Pro, selon des informations partagées dans la newsletter « Power On » de Bloomberg par Mark Gurman. Apple prévoirait d’introduire un mode aide auditive avec la mise à jour iOS 18, promettant ainsi une amélioration significative de l’accessibilité pour les personnes malentendantes.

Depuis quelques années, la fonctionnalité Live Listen d’Apple permet aux malentendants d’utiliser les AirPods pour mieux percevoir leur environnement. Cette nouvelle avancée pourrait donc renforcer encore davantage l’attrait des AirPods Pro pour cette population. Bien que les détails spécifiques sur le fonctionnement de ce mode aide auditive restent flous, il s’agirait d’une extension des fonctionnalités d’accessibilité existantes, comme Live Listen qui transforme l’iPhone en un microphone directionnel et Conversation Boost qui améliore la qualité audio des conversations.

Une étude de 2022 révélait que les AirPods Pro offraient des performances comparables à celles des appareils auditifs sur ordonnance, bien qu’ils ne puissent pas totalement remplacer ces dispositifs médicaux dans toutes les situations. L’intégration de ce nouveau mode aide auditive pourrait donc rendre les AirPods Pro encore plus séduisants pour les malentendants, en faisant d’eux un dispositif deux-en-un.

En parallèle, Gurman mentionne également le développement de nouvelles versions d’entrée et de milieu de gamme des AirPods, destinées à remplacer les modèles de deuxième et troisième génération. Cette stratégie pourrait permettre à Apple d’élargir sa clientèle en proposant des options plus accessibles.

Alors que nous nous rapprochons de la sortie d’iOS 18, davantage d’informations sur cette fonctionnalité devraient émerger, en particulier lors de la WWDC où les premières versions bêta de la mise à jour seront présentées. La version stable d’iOS 18 est attendue pour l’automne, en même temps que la série iPhone 16.

Enfin, la newsletter de Gurman aborde également le sujet de la voiture Apple, un projet qui aurait été annulé. Cependant, ce segment offre un aperçu de ce à quoi aurait pu ressembler le véhicule, décrit comme un minivan Canoo Lifestyle au design bloc.