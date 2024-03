Armée: la Chine prend une décision importante 

Alors que le monde fait face à de très nombreuses incertitudes, le gouvernement chinois a effectué une grande annonce. En 2024, Pékin va effectivement augmenter son budget de Défense. Une hausse de 7.2% est prévue, ce qui permet de conserver exactement la même dynamique que l’an dernier.

Ainsi, la Chine devrait dépenser, en 2024, 231,4 milliards de dollars (soit l’équivalent de 1.665,5 milliards de yuans) pour développer et renforcer son arsenal militaire. Un budget conséquent, mais qui reste quasiment trois fois inférieur à celui des États-Unis, dont l’armée reste à ce stade, la première au monde, avec près de 877 milliards de dollars de dépensés (en 2022).

La Chine augmente ses dépenses militaires

Après les États-Unis, suivent donc la Chine, puis la Russie (avec 86.4 milliards de dollars de dépensés pour sa défense), l’Inde (81.4 milliards), l’Arabie Saoudite (75 milliards de dollars), le Royaume-Uni ainsi que l’Allemagne, la France, la Corée du Sud puis enfin le Japon. De quoi donner une tendance sur les nations qui développent ou souhaitent développer leur armement.

Une politique de croissance “raisonnable” souhaitée par Pékin, qui confirme ainsi vouloir augmenter le rythme de son développement, mais qui inquiète fortement. États-Unis, Australie ou encore Inde font notamment partie des nations et des régions du monde qui ne voient pas d’un bon œil ces investissements. Même son de cloche du côté de Taïwan, qui craint une invasion chinoise dans les années à venir.

Taïwan craint pour sa sécurité

Pékin a plusieurs fois annoncé son intention de rattacher ce territoire insulaire au sien, estimant que Taïwan fait bel et bien partie de la Chine. Pour autant, si quelques voix semblent être pour, sur place, les envies d’indépendance sont assez importantes, ce qui donne lieu à d’importantes passes d’armes, par déclarations interposées. La Chine n’hésite pas non plus à faire étalage de toute sa puissance à l’occasion d’exercices militaires d’envergure organisés dans la région.