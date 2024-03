Armement: ce pays du Maghreb modernise son armée à la vitesse grand V

Alors que de nombreuses régions du monde font actuellement face à des guerres, on pense à l’Europe de l’Est, avec l’Ukraine ainsi qu’en Palestine, d’autres sont plutôt sous tensions. C’est notamment le cas du Maghreb ou les dissensions politiques entre le Maroc et l’Algérie se font de plus en plus ressentir au niveau international.

Mais les mauvaises relations entretenues avec Alger ne doivent pas non plus faire oublier les tensions qui lient le Maroc au Sahara occidental et notamment au front Polisario (qui revendique sa pleine autonomie, voire son indépendante), ni même avec l’Espagne voisine, avec qui le Maroc se débat, les deux parties revendiquant ouvertement les villes de Sebta et de Melilla.

Le Maroc s’équipe de nouveaux hélicoptères

Et l’annonce selon laquelle le Maroc vient d’acheter 24 hélicoptères Apache AH-64E ne semble pas anodine. Un appareil ultramoderne, qui serait même plus efficace que les modèles russes Mi-28 Havoc ou le Ka-52 Alligator. Aux statistiques impressionnantes, ces hélicoptères de combat vont permettre à Rabat de renforcer sa défense en dotant son armée de l’Air, de ce qu’il se fait de mieux sur le marché.

En effet, ces Apaches américains, capables de se déplacer à hauteur de 300 km/h, peut identifier plus de 256 cibles à 16 kilomètres environ, de rayon. Au niveau de l’armement, ces hélicoptères de combat peuvent transporter 76 roquettes et 16 missiles Hellfire. Un canon de 30mm a été ajouté à l’avant, pouvant tirer 600 projectiles à la minute. Un bijou de technologie, taillée pour le combat.

La base militaire de Khourigba, en travaux

Ces hélicoptères sont attendus du côté de la base militaire de Khourigba. Afin de les accueillir et les stocker de manière efficace et totalement sécurisée, l’armée marocaine a d’ailleurs confirmé l’information selon laquelle des travaux de réhabilitation et de modernisation de la base venaient d’être lancés. Ces derniers pourraient être terminés dans les semaines à venir.