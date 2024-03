Armement : face à la Chine, douche froide pour la France dans ce domaine

Dans un contexte international marqué par une compétition stratégique accrue et une course aux armements, la France s’emploie à moderniser son arsenal militaire, en particulier son aviation militaire. Dassault Aviation travaille sur le développement du Rafale F5, un avion de combat de nouvelle génération, qui, malgré ses innovations technologiques, semble insuffisant face aux défis posés par d’autres acteurs majeurs de la scène militaire mondiale, selon des experts.

Une douche froide

Le Ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a révélé les plans de développement d’un drone de combat, inspiré du programme Neuron, destiné à épauler le futur Rafale F5. Ce nouvel atout représente un axe majeur de la loi de programmation militaire pour la décennie à venir, soulignant la volonté française de renforcer ses capacités offensives et défensives dans les airs, mais surtout permettre à son tout nouveau fleuron en élaboration de tenir tête aux armées les plus puissantes.

Toutefois, des analyses réalisées par le Mitchell Institute américain jettent une ombre sur les ambitions françaises. Les simulations indiquent que, pour tenir tête à la puissance militaire chinoise, le Rafale F5 devrait être appuyé par une flotte diversifiée de drones de combat. La supériorité aérienne, dans le cadre d’un affrontement avec la Chine, exigerait une combinaison sophistiquée d’avions pilotés et de drones autonomes.

Le concept du « loyal wingman », drone de combat avancé présenté par la France, est certes prometteur, mais le rapport souligne l’importance d’une flotte hétérogène, alliant des appareils à faible coût et des drones furtifs plus coûteux, pour une stratégie de saturation et de soutien efficace.

Plusieurs alliés de la France, dont les États-Unis et la Grande-Bretagne, ont également embrassé cette vision, intégrant des drones dans leurs plans de défense future. Ce mouvement global vers des forces aériennes mixtes pilotées et autonomes soulève des questions sur la capacité des nations à s’adapter aux exigences des guerres futures.