Athlétisme en salle : La béninoise Noélie Yarigo termine troisième sur 800 m

La béninoise Noélie Yarigo remporte la médaille de bronze sur 800 m ce dimanche 3 mars 2024 pour les mondiaux d’athlétisme en salle. Elle termine troisième pour le compte de cette compétition qui se déroule en Ecosse. La médaille d’or est décernée à l’Éthiopienne Tsige Duguma. La médaille d’argent est allée à la britannique Jemma Reekie. Noélie Yarigo offre ainsi au Bénin la première médaille de l’histoire aux Mondiaux. La franco-béninoise détient le record de France en salle du 800 m depuis 2023 en 1’58 »48.

L’objectif de la spécialiste des 800 m en participant à ces mondiaux d’athlétisme est de révéler le Bénin. « J’ai été vraiment lucide dans cette course, soit cela allait partir vite, soit cela allait être une course tactique, mais je me suis préparée mentalement parce que cette médaille, je la voulais, quelle que soit la couleur », a confié Noélie Yarigo à RFI. En 2023 à Budapest en Hongrie, l’athlète béninoise s’était arrêtée en demi-finale. Mais cette fois, en Écosse, elle a réalisé le rêve qu’elle nourrissait depuis des années.

Publicité

« Depuis huit ans, je me suis beaucoup investie pour accéder à la finale ! je l’ai fait, je me suis dit « bon, je n’ai rien à perdre, il faut que je donne tout pour pouvoir représenter au mieux mon pays parce qu’il attendait cette médaille-là depuis longtemps », fait savoir la détentrice de la meilleure performance en France sur le 800m en 2024 avec un chrono de 2’00’’23. Fin janvier, Noélie Yarigo de l’AJ Blois-Onzain avait réalisé la deuxième performance mondiale de l’année à Val-de-Rueil, en Normandie, de quoi se rassurer un mois avant les mondiaux en salle et lancer avec brio cette saison olympique, a rapporté RFI.

« Médaille historique pour mon pays. C’est tout ce qui comptait pour moi », a déclaré ce lundi Noélie Yarigo sur Bip Radio qui pense que cette médaille qu’elle a reçue va motiver les jeunes à suivre ses pas. Et comme on pouvait s’en douter, cette performance de Noélie Yarigo est une grande fierté pour ses compatriotes. C’est le cas par exemple de Georges Amlon, ancien directeur de la Radio nationale. Dans un post sur sa page Facebook, il écrit en ces termes : « Et la première pour le Bénin en Athlétisme ! En athlétisme, Noélie Yarigo vient de réaliser une performance énorme. La militaire est médaillée de Bronze aux Championnats du Monde en Salle Glasgow 2024. Bravissimo !!! ».