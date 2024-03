Bactéries intestinales: le danger du manque de fibre

Les fibres alimentaires jouent un rôle crucial dans le maintien d’une digestion saine et d’un microbiome intestinal équilibré. En facilitant le transit intestinal et en servant de substrat aux bactéries bénéfiques de notre flore, elles contribuent à une meilleure santé métabolique et à la prévention de nombreuses maladies. Par ailleurs, elles sont essentielles à la sensation de satiété, aidant ainsi à réguler le poids corporel. Une récente étude souligne l’urgence de reconsidérer notre apport en fibres, révélant une corrélation entre le déclin de certaines bactéries digestives et les régimes modernes pauvres en fibres végétales.

L’importance cruciale de la cellulose

Les récents travaux de recherche mettent en lumière le rôle crucial joué par la cellulose, une fibre alimentaire résistante présente dans les parois cellulaires des plantes, pour une digestion optimale. Les scientifiques soulignent que seules certaines bactéries du microbiome, spécifiquement celles du genre Ruminococcus, ont la capacité de dégrader efficacement cette fibre en sucres nutritifs, grâce à la production de complexes protéiques appelés cellulosomes.

Publicité

Une étude internationale, s’appuyant sur l’analyse de prélèvements de selles humaines à travers différentes époques et régions du monde, a révélé un déclin marqué de ces bactéries digestives essentielles au sein des populations modernes industrialisées. Ce constat s’oppose à leur abondance historique au sein de sociétés anciennes, où l’alimentation était principalement basée sur la cueillette et la chasse, riche en fibres végétales.

Ce manque flagrant de fibres dans les régimes alimentaires contemporains s’avère préjudiciable, entravant la capacité des bactéries Ruminococcus à prospérer. Cette réduction dans la diversité microbienne conduit inévitablement à une dégradation moins efficace des fibres, impactant négativement la santé métabolique globale.

Les chercheurs soulignent l’importance historique des fibres dans l’évolution humaine, notant qu’elles ont longtemps constitué un pilier de notre alimentation. Elles favorisent un microbiome intestinal équilibré et contribuent au bien-être général. La négligence de cet élément nutritif essentiel dans l’alimentation moderne soulève des préoccupations quant aux effets à long terme sur notre santé digestive et métabolique.

Publicité

L’étude publiée dans la revue scientifique Science met en garde contre les conséquences d’un régime pauvre en fibres, qui pourrait altérer la manière dont nos intestins traitent les végétaux. Ce déficit en fibres risque de bouleverser notre bien-être général, en perturbant l’équilibre de notre flore intestinale.

Pour contrer cette tendance préoccupante, les chercheurs recommandent un retour aux sources, à savoir l’augmentation de l’apport en fibres alimentaires. Cette mesure simple, souvent prônée par les professionnels de santé, pourrait aider à rétablir une flore intestinale diversifiée et fonctionnelle, essentielle à une digestion saine et à une bonne santé métabolique.