Bénin : La lettre des propriétaires de parcelles de Togbin Daho aux députés

Le Collectif des propriétaires et présumés propriétaires de parcelles dans zone de Togbin Daho zone 4 côté nord de la Route des pêches a adressé une lettre ouverte aux députés de la 9e législature. Dans cette lettre, le collectif a apporté des éléments de réponses aux élus du peuple suite à la séance plénière du 30 novembre 2023 relativement à l’expropriation de terres situées dans le périmètre du projet Route des pêches.

Tout en remerciant les députés du groupe parlementaire Les Démocrates pour l’intérêt porté à cette situation qu’ils vivent depuis la sortie du décret du 17 novembre 2021, les propriétaires et présumés propriétaires de parcelles de Togbin Daho regrettent tout de même la réaction de la mouvance parlementaire composée des députés de l’UP-R et du BR.

Selon eux, la procédure d’expropriation des populations de Togbin est biaisée. Ils ne digèrent pas le fait que les députés de la mouvance présidentielle, sur la base de leurs interventions, aient fait savoir que « c’est une zone déclarée d’utilité publique depuis KEREKOU et sous Boni YAYI », sans même prendre la peine de s’assurer que leur déclaration est basée sur les documents juridiques. Autant dire que les honorables députés de la mouvance n’ont pas eu le temps nécessaire de prendre connaissance du dossier de Togbin avant de se prononcer, estime le collectif.

« Mieux au lieu de défendre les intérêts du peuple qu’ils représentent, ils ont plutôt préféré défendre le gouvernement », lit-on dans la lettre adressée aux honorables députés qui relève les irrégularités dans le processus d’expropriation et de dédommagement des personnes affectées par le projet Route des pêches au niveau de Togbin Dho zone 4. Même s’il y a un seul député qui a eu la clairvoyance de reconnaitre qu’il y a eu une mauvaise évaluation de l’indemnisation qui n’a pas tenu compte des réels coûts d’investissements des propriétaires, le collectif relève néanmoins qu’il a échappé à ce député de préciser que tous les propriétaires n’ont pas les mêmes capacités financières pour faire dons à l’Etat comme il le recommande.

Le collectif a également exposé aux députés les différentes audiences qui ont relevé « les incongruités dans la démarche du gouvernement ». « Au regard de ces éléments, les sages de la Cour Constitutionnelle ont dû se rendre compte de la façon dont le collectif a été victime d’une incohérence de décisions contradictoires de ceux qui sont appelés à nous gouverner sur la base des textes de la république », précise la lettre. Les propriétaires et présumés propriétaires touchés par ce projet parlent du deux poids deux mesures dans le processus de la gestion de ce dossier.

« Comment peut-on exproprier avec un dédommagement de 1,5 million de FCFA et revendre après découpage en superficie de 2000 à 1200 m2 à d’autres Béninois ? », s’interroge le collectif. « (…) nos parcelles nous sont arrachées, non pas pour utilité publique mais pour utilité privée. Car, on a déshabillé Pierre pour habiller Paul », fait-il remarquer en soulignant que le taux de dédommagement qu’on tente d’imposer « ne correspond en rien au taux actuel de cession au mètre carré dans la zone ».

« Nous espérons que ces éclaircissements vont permettre à nos honorables députés d’avoir des éléments complémentaires qui peuvent être vérifiées à tout moment pour nous défendre auprès son Excellence Monsieur Patrice TALON, Président de la République du Benin, le père de la Nation a qui nous avons déjà adressé plusieurs courriers qui sont restés sans suite », plaide le collectif des propriétaires.