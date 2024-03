Bénin : Le message du maire Atrokpo après son accident

« Exaltez avec moi, l’Eternel ! Célébrons tous son nom ! », ce sont les premiers mots du maire de la ville de Cotonou, Luc Sètondji Atrokpo après avoir échappé belle à un grave accident de circulation survenu le 28 février 2024 à Gankpétin, une localité de la commune de Dassa-Zoumè. A travers ce message tiré du livre de Psaumes 33 : 4, le président de l’Association nationale des communes du Bénin (Ancb) veut montrer la magnificence de Dieu et surtout témoigner ses actions de grâce au Père céleste.

Dans un post sur sa page Facebook, l’ancien maire de Bohicon a donc témoigné sa reconnaissance à Dieu pour lui avoir préservé la vie. Ses mots de gratitude sont également allés à l’endroit de tous ceux qui ont manifesté leur sollicitude envers lui en ce moment difficile. « Ce n’est pas mon mérite personnel. C’est le suffrage de vos prières de tous les jours au miséricordieux en ma faveur. Sans exclusion, je vous en suis profondément reconnaissant », écrit l’édile de Cotonou.

Publicité

L’ancien maire de Bohicon a aussi adressé ses remerciements aux autorités politico-administratives à divers niveaux ainsi qu’aux autorités religieuses et morales. Il faut rappeler que le maire se rendait à Natitingou où il devrait prendre part à la réunion du bureau national et à la session du conseil national de l’Association nationale des communes du Bénin (ANCB). Mais il n’a pas pu s’y rendre. En cause, son véhicule était entré en collision avec un motocycliste qui est mort sur le champ. Abord du véhicule, se trouvaient le chauffeur, le maire et un de ses collaborateurs qui ont eu tous la vive sauve.

Quelques heures plus tard après l’accident, l’Ancb a sorti un communiqué pour rassurer la population sur l’état de santé du maire Atrokpo. « La vie du président ATROKPO n’est pas en danger, mais il nécessite actuellement une prise en charge médicale. Nous sommes en contact constant avec l’équipe médicale et restons optimistes quant à sa guérison. Le Bureau National de l’ANCB souhaite rassurer tous les membres, partenaires, et le public en général que toutes les mesures nécessaires sont prises pour assurer le rétablissement rapide de Président Luc Sètondji ATROKPO », avait rassuré l’Ancb.