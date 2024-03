Bénin : Dodji Amouzouvi publie un livre sur le « Vodun »

« Le Vodun présenté à ma fille ». C’est du moins le titre du tout nouveau livre du professeur Dodji Amouzouvi dont le lancement a eu lieu dans la matinée de ce jeudi 14 mars 2024 à l’Amphi Etisalat de l’Université d’Abomey-Calavi. Cette cérémonie de lancement s’est tenue en présence de plusieurs personnalités socio-politiques. Une présence très remarquable des coreligionnaires de l’auteur a également été enregistrée.

« Papa pourquoi tu as fait ça ? »

« Le Vodun présenté à ma fille » est en réalité une histoire liée au vécu de l’auteur. On retiendra principalement de la présentation qui a été faite de l’œuvre par le sociologue Soubérou Océni que, tout est parti du choix fait par l’auteur d’assumer publiquement son appartenance à la religion « Vodun ». Ainsi, peu après la publication sur les réseaux sociaux des images de celui qui est désormais appelé Baba Avimadjènon connu à l’état civil comme professeur Dodji Amouzouvi dans un « état vodun », ce dernier a été interpellé par sa fille. La question : « Papa pourquoi tu as fait ça ? » a été le début d’une longue explication du « Vodun » dans un langage assez terre à terre.

Dialogue entre père et fille…

Le livre se présente donc comme une « conversation retranscrite » dans le but d’informer et d’instruire les lecteurs au sujet du Vodun. L’ouvrage est sous la forme d’un dialogue entre un père, ici Baba Avimadjènon et sa fille, baptisée chrétienne catholique. Il est paru aux éditions du LARRED de l’Université d’Abomey-Calavi. Préfacée par Sêmèvo Bonaventure Agbon, journaliste spécialiste de Culture et Religion, l’œuvre a été postfacée par le professeur Placide Clédjo, directeur de l’École doctorale pluridisciplinaire Espaces Culture et Développement de l’Uac. Près de 30 questions ont meublé le dialogue entre l’auteur et sa fille dans « Le Vodun présenté à ma fille ». Selon le sociologue Soubérou Océni, on retient entre autres questions : « Qu’est-ce le Vodun ? Qu’est-ce que le Fa, le Boo ? Quelle nuance entre le Bokonon et le Vodunnon ? Pourquoi le Vodun n’a-t-il pas de grands édifices d’adoration ? » et bien d’autres.

Mahougnon Kakpo se réjouit…

Présent au lancement, le professeur Mahougnon Kakpo, président du comité rites Vodun dont l’auteur est également membre, a exprimé toute sa joie d’assister à l’Uac à un tel événement. « Pour moi, c’est une fierté de voir et de célébrer le Vodun à l’université. Il y a 25 ans, cela n’était pas possible à l’Uac. Parce que même prononcer le nom Vodun, le mot Fa, ce n’était pas possible. C’est pour cela que je voudrais saluer le comportement anti conformiste du professeur Dodji que j’ai rencontré ici à l’Uac », a-t-il déclaré.