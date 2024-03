Bénin : Le projet Redisse donne des armes aux journalistes

Dans la matinée de ce mardi 5 mars 2024 à l’hôtel Princesse de Bohicon a été lancé un atelier de renforcement de capacité des acteurs des médias sur la gestion des urgences de santé publique et sur la mise en œuvre des activités du projet Redisse. Cette activité a rassemblé au total 67 journalistes venus des quatre coins du Bénin. Pendant deux jours, les différents participants seront entretenus autour des systèmes de surveillance et d’information sanitaire.

Il s’agit en effet d’un projet financé par la Banque mondiale à hauteur de 36 millions de dollars et qui est entré en vigueur depuis le 2 octobre 2018. Selon Blaise Hounyo, le représentant de la Coordonnatrice du projet Redisse, la présente activité intervient comme une démarche de réédition de compte. Elle se tient à quelques semaines de la fin du projet qui aura impacté un nombre non négligeable de personnes. L’atelier aura également le mérite de renforcer les capacités des journalistes pour mieux aborder les questions de santé au Bénin dans un contexte où, l’approche de la santé a évolué. L’autre mérite de cet atelier est qu’il permettra de faire le point des différentes activités qui ont été déployées dans les domaines de la Santé et de l’Environnement. On retiendra des déclarations du représentant de la Coordonnatrice du projet Redisse, que de nombreuses structures ont apporté leur soutien pour la réussite des différentes activités inscrites au programme.

Il s’agit par exemple du ministère de l’Agriculture et de la Pêche ; le ministère du Cadre de Vie ; le Conseil national de lutte contre le Vih/Sida la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies (Cnls-Tp). Participant à l’ouverture de cet atelier de formation, Hervé Prudence Hessou, représentant la présidente de l’Union des professionnels des médias du Bénin (Upmb) a invité ses paires à être assidu afin d’acquérir plus d’aptitudes dans les différents secteurs. Notons qu’au cours des deux jours de formation, plusieurs communications seront données. Entre autres, on retient les communications sur « le projet Redusse dans le secteur de la santé ; Les Déterminants de la santé et les acquis du projet dans le secteur animal » et bien d’autres.