Bénin : n’est-ce pas le bon moment pour le dialogue national ?

L’atmosphère politique est tendue actuellement au Bénin. Des conclaves politiques organisés par le président de la République à la relecture à polémique du code électoral en passant par la révision échouée de la constitution, tout montre que le paysage politique est assez mouvementé et que les acteurs se regardent en chiens de faïence. Dans ce contexte et au regard des nombreuses voix qui s’élèvent dans l’opinion, on se demande si ce n’est pas le bon moment pour tenir un dialogue national en vue de repartir sur de bonnes bases.

Le Bénin n’est pas en crise certes, mais il n’en est pas bien loin. Il traverse au moins une situation politique très tendue alimentée ces derniers jours par le vote du nouveau code électoral qui a été déclaré conforme par la cour constitutionnelle cette semaine. Pendant que les députés et autres acteurs politiques soutenant les actions de Patrice Talon trouvent que c’est une avancée parce qu’il consolide et conforte le pouvoir des partis politiques ainsi que leur représentativité, les acteurs de l’opposition, ceux de la Société civile et des confessions religieuses pensent pour leur part que le nouveau code risque de créer des problèmes à la paix et au vivre-ensemble au Bénin. Dans cet imbroglio, n’est-il pas temps de réunir tous les acteurs autour d’une même table pour une remise à plat des opinions et recentrer le débat politique ?

