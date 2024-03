Bénin : Plusieurs motos et véhicules arrêtés à Natitingou

Sale temps pour les usagers de la route de la commune de Natitingou dans le departement de l’Atacora. Plusieurs plusieurs engins à deux, trois et quatre roues arrêtés ce samedi 16 mars 2024 pour usure pneumatique, défaut de casques, excès de vitesse, défaut d’éclairage, défaut de visite technique, défaut de permis de conduire, l’utilisation du téléphone au volant et non respect des couloirs de circulation.

Cette opération qui se déroule également dans toutes les communes du Bénin s’inscrit dans le cadre de la répression des infractions liées au code de la route lancée depuis le 1er mars 2024. Dans la cité des Nantos, l’opération se déroule sous l’œil vigilant du commandant central des Unités Territoriales Gilles Yekpè et le directeur départemental de la police Républicaine Séïdou Issiaka Bénon. Cette opération a été lancée après plusieurs semaines de sensibilisation et d’information initiées par les hauts responsables de la Police Républicaine sur l’ensemble du territoire national.

Publicité

Après cette phase, la police républicaine passe à l’action. L’opération vise à renforcer la sécurité publique, réduire les accidents de circulation et améliorer le taux d’élucidation de certaines enquêtes, a déclaré Eric Orou Yérima, porte-parole de la police républicaine lors du 25e numéro de AskGouvBénin. Afin d’éviter les abus, les excès de zèle et des actes de rançonnement de la part de certains hommes en uniforme, le porte-parole de la police a informé que les agents impliqués dans cette opération porteront sur eux des caméra-piéton.

Celles-ci filmeront les faits et gestes de l’agent et les réactions de la personne contrôlée.Depuis le démarrage de cette opération, certains usagers se conforment tant bien que mal au code de la route en mettant leurs casques. Mais beaucoup s’interrogent sur la qualité des casques qui inondent le marché. Face à cette préoccupation, le gouvernement avertit les usagers. Il sera bientôt lancé une opération spéciale sur la qualité des casques portés par les usagers de la route. Cette annonce a été faite le 5 mars 2024 par le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique lors d’une séance entre des membres du gouvernement et Jean Todt, envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies au Bénin.

L’objectif de cette rencontre est de recueillir les besoins du Bénin dans le domaine de la sécurité. « En ce qui concerne la répression des casques, je crois que désormais, nous allons passer à l’étape supérieure, c’est-à-dire la qualité des casques », avertit le ministre Alassane Séidou. Cette annonce a été faite dans un contexte où la Police Républicaine a lancé une vaste opération de répression des infractions au code la route.