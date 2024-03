Bénin : Richard Flash pousse un coup de gueule contre les politiciens

Le dernier scrutin présidentiel au Sénégal ayant consacré la victoire de Bassirou Diomaye Faye continue de susciter des réactions. Alors que certaines personnes admirent juste la détermination du collaborateur d’Ousmane Sonko, d’autres s’amusent à comparer les politiciens béninois à ceux du Sénégal. C’est le cas du célèbre artiste béninois Richard Flash. Par le canal d’une publication sur sa page Facebook, il a poussé un coup de gueule contre les politiciens de son pays. Comme de nombreux autres avant lui, il estime que les politiques béninois mettent peu de sérieux dans leur engagement.

« Des plaisantins et des comédiens »

Dans un style très ouvert, il fait savoir qu’après analyse, « les politiciens au Bénin ne sont que des plaisantins et des comédiens qui, pour des intérêts égoïstes et des buzz éphémères, amusent tout simplement la galerie sur les réseaux en se faisant passer pour des stars ». L’artiste devenu homme d’affaires dénonce leur amour pour « l’argent, le pouvoir, le privilège ». Il note également qu’ils n’ont aucun « idéal politique » et sont dénués de « fibre patriotique ». Cette description explique, selon lui, leur échec à chaque lutte.

Guy Dossou Mitokpè en parle…

« Et s’ils continuent à penser à leurs gueules et à leurs comptes bancaires avant tout, ils mourront certainement sans jamais goûter à ce pouvoir vu qu’ils n’ont même plus les couilles pour faire des sacrifices pour la Nation », a-t-il ajouté dans son texte publié sur le réseau social. Notons que, la victoire de Bassirou Diomaye Faye au Sénégal fait grand bruit au sein de l’opinion publique béninoise. Alors qu’il avait été reçu sur la chaîne de télévision « Le Béninois Libéré » d’Aboubakar Takou ce mercredi 27 mars, le Secrétaire National à la Communication du parti Les Démocrates s’est prononcé sur la situation au Sénégal. Guy Dossou Mitokpè a fait savoir que la politique béninoise actuelle présente beaucoup de points de ressemblance avec celle du Sénégal.