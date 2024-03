Bénin : Une fin de mandat tumultueuse guette Patrice Talon

Le Parlement béninois a rejeté la recevabilité du projet de loi portant révision de la constitution. Retour à la case départ donc pour Patrice Talon et sa troupe, même si dans son rang, quelques-uns des députés ont bravé la tendance générale pour aller contre la proposition de Assan Séibou. La conséquence directe de ce rejet, c’est que le président de la République a du souci à se faire sur la fin de son mandat.

Par 35 voix contre et deux abstentions, le Parlement béninois a dit non à la modification de la loi fondamentale. En plus donc des 28 députés de l’opposition, sept autres de la majorité présidentielle ont voté contre la loi portée par le président du groupe parlementaire Bloc Républicain Assan Séibou et deux autres ont voté abstention. Comme en 2017, le camp Talon vient de perdre pour la deuxième fois en deux mandats, la bataille de la révision de la constitution. Et la seule fois qu’il l’a réussi, il avait les 83 députés acquis à sa cause après une législative dont les séquelles existent encore aujourd’hui.

