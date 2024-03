Braquage au Bénin : des millions emportés à Segbana

Dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 mars derniers dans la commune de Ségbana, des hors-la-loi ont troublé la quiétude des citoyens en opérant un braquage. Plus de deux millions de francs CFA ont été emportés par ces individus armés non identifiés. Deux blessés ont été enregistrés.

À Morou, un village situé dans la commune de Ségbana, des individus armés non identifiés ont perturbé les populations en ouvrant le feu dans tous les sens. Au cours de leur opération, ils ont attaqué un El-Hadj et un peulh. Ils ont pu emporté près de 03 millions de francs CFA. Les deux victimes blessés ont été amenées à l’hôpital.Ce cas de braquage à main armée est loin d’être le premier à être enregistré au Bénin en ce premier trimestre de l’année 2024. Pour rappel, des individus armés ont braqué un commerçant et son épouse dans la nuit du lundi 26 au mardi 27 février 2024 dans le village de Témé qui se situe dans la commune de N’Dali. Les deux victimes du braquage ont été atteintes par balles. Une moto et une somme de soixant mille (60.000) francs CFA ont été emportées par les voleurs.