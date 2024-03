Ce pays arabe va construire le plus grand aéroport du monde

Contrairement au XXe siècle où l’Occident était souvent le théâtre des grands projets architecturaux, le XXIe siècle voit une transition notable vers l’Asie et le Moyen-Orient. Cette évolution s’explique par la dynamique économique de ces régions, qui investissent massivement dans des infrastructures ambitieuses et avant-gardistes. Des mégalopoles comme Dubaï, Shanghai ou Pékin sont désormais à l’avant-garde de l’architecture moderne, accueillant des gratte-ciels impressionnants, des centres culturels novateurs et des infrastructures de transport révolutionnaires. Cette bascule géographique reflète les changements dans les pôles de croissance économique et l’aspiration à une reconnaissance sur la scène mondiale à travers l’architecture et l’urbanisme.

L’Arabie Saoudite a lancé des projets pharaoniques

Le nord-ouest de l’Arabie Saoudite est actuellement le théâtre du « plus grand chantier du monde« , où s’érige NEOM, une mégalopole futuriste révélée à Cannes par le chef des opérations du projet, Giles Pendleton. Avec la promesse d’une ville écologique fonctionnant exclusivement aux énergies renouvelables et pouvant accueillir 9 millions de résidents dans une superficie réduite, ce projet marque le début d’une série de constructions pharaoniques dans le royaume. Cependant, NEOM, tout comme d’autres projets d’envergure tels que Sindalah, Oxagon, et la station de ski Trojena, suscite des controverses notamment en raison de questions environnementales et de respect des droits humains.

Parallèlement à cette vision futuriste, l’Arabie Saoudite se lance dans un autre projet d’ampleur : la construction de l’aéroport international Roi Salman à Riyad. Prévu pour s’étendre sur 57 kilomètres carrés, avec 12 kilomètres carrés dédiés aux zones résidentielles et récréatives, cet aéroport ambitionne de devenir le plus grand du monde d’ici son inauguration en 2030. Il comptera six pistes d’atterrissage parallèles, reflétant l’ampleur et la grandeur du projet.

Un projet unique au monde

La conception de ce colossal aéroport a été confiée à l’entreprise de renommée mondiale Norman Foster, qui veillera à ce que le projet obtienne la certification LEED Platine, garantissant son efficacité énergétique. L’ambition ne s’arrête pas à la grandeur physique de l’aéroport : l’Arabie Saoudite vise à attirer jusqu’à 120 millions de voyageurs d’ici 2030, et espère en accueillir 185 millions à l’horizon 2050.

Au cœur de ce projet se trouve l’aspiration à transformer Riyad en un hub aéroportuaire de premier plan, reflétant l’ambition saoudienne de positionner sa capitale parmi les dix villes les plus importantes du monde sur le plan économique. Cette vision est complétée par la création d’une aérotropole, une métropole dont l’économie et l’infrastructure sont centrées autour de l’aéroport, établissant ainsi un nouveau modèle de développement urbain.

Alors que l’Arabie Saoudite continue de dévoiler ses projets gigantesques, tels que l’aéroport international Roi Salman et NEOM, le monde observe avec intérêt l’évolution de ces constructions futuristes. Cependant, l’enthousiasme suscité par ces avancées est tempéré par des inquiétudes relatives à leur impact environnemental et social. L’avenir nous dira si le Royaume parviendra à concilier ses ambitions de grandeur avec un engagement envers la durabilité et le respect des droits humains.