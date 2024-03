Ce pays arabe veut construire un gigantesque parc inspiré d’un célèbre manga

Dans le cadre de son ambitieux programme de développement touristique, l’Arabie saoudite se lance dans un projet audacieux : la construction du premier parc d’attractions Dragon Ball au monde. Ce projet colossal, annoncé par la Qiddiya Investment Company, vise à créer une destination de divertissement inégalée, plongeant les visiteurs dans l’univers captivant du célèbre manga et de la série animée japonaise.

Niché au cœur de la future ville de loisirs de Qiddiya, près de la capitale Ryad, ce parc spectaculaire s’étendra sur une superficie impressionnante de 50 hectares. Bien que la date d’ouverture et le coût total du projet n’aient pas été précisés, il est clair que cette entreprise titanesque promet d’élever les standards du divertissement à un niveau sans précédent.

Publicité

En explorant les différentes zones thématiques de l’univers de Dragon Ball, les visiteurs auront l’occasion de vivre des aventures épiques aux côtés de leurs personnages préférés. Des attractions variées, imaginées pour captiver les fans de tous âges, promettent des expériences sensorielles uniques, mêlant action, suspense et magie.

L’annonce de ce projet survient à un moment où le monde pleure la perte du légendaire créateur de Dragon Ball, Akira Toriyama, décédé le 1er mars à l’âge de 68 ans. Son œuvre intemporelle continue de susciter une passion dévorante à travers le globe, illustrant l’empreinte indélébile qu’il a laissée dans le monde du manga et de l’animation.

Depuis sa première publication en 1984, Dragon Ball a conquis des millions de fans à travers le monde et est devenu l’un des mangas les plus vendus de tous les temps. Son intrigue captivante, mettant en scène les aventures de Son Goku et ses alliés dans leur quête des sept boules de cristal, a inspiré d’innombrables séries animées, films et jeux vidéo, témoignant de son impact culturel et de sa popularité universelle.

Publicité

Le projet de parc d’attractions Dragon Ball s’inscrit dans le cadre du programme « Vision 2030 » de l’Arabie saoudite, visant à diversifier son économie et à promouvoir le tourisme à l’échelle nationale et internationale. Qiddiya, en tant que l’un des projets phares de cette vision ambitieuse, s’érigera en une destination de premier choix, offrant un éventail d’activités culturelles, sportives et de divertissement pour les visiteurs du monde entier.

Bien que la ville de Qiddiya soit encore en cours de construction depuis 2019, l’achèvement de ce joyau touristique demeure un objectif à atteindre dans un avenir proche. Une fois terminée, cette métropole de divertissement révolutionnaire promet de redéfinir les normes de l’industrie du tourisme et d’offrir des expériences mémorables à tous ceux qui franchiront ses portes.