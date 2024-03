Ce pays d’Afrique veut se doter d’un complexe solaire de 120 MW

La transition énergétique, essentielle dans la lutte contre le changement climatique, trouve un terrain fertile en Afrique grâce à son potentiel solaire exceptionnel. Le continent, baigné de lumière tout au long de l’année, détient la clé pour une révolution énergétique propre et durable. C’est dans ce contexte que le Botswana, traditionnellement dépendant des énergies fossiles, entame une transformation significative avec la construction d’un complexe solaire de 120 MW à Mmadinare, signalant une avancée notable dans l’adoption des énergies renouvelables.

Porté par Scatec, le géant norvégien de l’énergie renouvelable, ce projet ambitieux a été officiellement lancé le 22 mars. Le complexe de Mmadinare, avec un investissement de plus de 100 millions de dollars, marque l’entrée du Botswana dans l’ère des grandes installations solaires. La première phase du projet, une centrale de 60 MW, a déjà finalisé son financement en décembre, promettant de fournir de l’électricité à environ 20 000 foyers par an.

La Botswana Power Corporation (BPC), acteur majeur de l’énergie dans le pays, a sécurisé la production de cette première tranche pour une durée de 25 ans. Ce partenariat entre Scatec et la BPC est un exemple concret de l’engagement du Botswana envers un avenir énergétique plus vert et plus durable.

Ce projet n’est pas seulement un tournant pour le Botswana, mais aussi un signal fort pour les autres nations africaines. Il démontre que le passage aux énergies renouvelables, en particulier le solaire, est à la fois viable et bénéfique, même pour les pays ayant une longue dépendance aux énergies fossiles. Le complexe de Mmadinare pourrait ainsi servir de modèle pour le continent, prouvant que la transition énergétique est non seulement possible, mais également profitable à long terme.

Le complexe solaire de Mmadinare représente une étape cruciale pour le Botswana, non seulement en termes d’indépendance énergétique, mais aussi pour son impact environnemental positif. En réduisant la dépendance aux combustibles fossiles, ce projet contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, alignant le Botswana avec les objectifs globaux de développement durable.

Ce projet illustre parfaitement comment l’Afrique, avec son abondance de ressources naturelles, peut mener la charge dans la transition énergétique mondiale. Le Botswana, avec son initiative de complexe solaire à Mmadinare, pose non seulement les fondations pour son propre avenir énergétique durable mais inspire également d’autres nations à suivre cette voie lumineuse.