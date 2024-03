Ce robot humanoïde établit un record mondial de vitesse

Dans la course effrénée à la pointe de la technologie des robots humanoïdes, une compétition acharnée anime les entreprises, chacune cherchant à concevoir des systèmes toujours plus performants, agiles et rapides. Au sein de cette compétition, certains se distinguent par leur remarquable dextérité, tandis que d’autres brillent par leur intelligence artificielle avancée. Cependant, l’entreprise Unitree Robotics a décidé de prendre une longueur d’avance en se concentrant sur un aspect crucial : la vitesse.

Unitree Robotics, une entreprise de robotique basée en Chine, est à l’origine spécialisée dans le développement de chiens robots. Cependant, elle a récemment fait sensation en dévoilant son premier robot humanoïde, le Unitree H1, en décembre dernier. Avec ses 47 kg pour une hauteur d’environ 1,8 mètre, le H1 a été conçu pour transporter des charges allant jusqu’à 30 kg, élargissant ainsi les possibilités d’utilisation de cette technologie.

Mais c’est avec la dernière version de leur humanoïde, l’Evolution V3.0, que Unitree a véritablement marqué les esprits. Ce nouveau modèle, dévoilé dans une récente vidéo, a non seulement impressionné par sa capacité à exécuter une variété de mouvements, mais surtout par sa vitesse exceptionnelle. En effet, l’Evolution V3.0 a établi un nouveau record mondial en atteignant des vitesses de marche époustouflantes, atteignant jusqu’à 3,3 mètres par seconde (11,9 km/h). Comparé à son prédécesseur, Optimus de Tesla, qui plafonne à 0,6 mètre par seconde, ou même à un être humain moyen courant à environ 10 km/h, l’Evolution V3.0 dépasse largement les attentes en matière de vitesse et de performance.

Ce nouveau record de vitesse place l’Evolution V3.0 au sommet de la hiérarchie des robots bipèdes, détrônant ainsi le célèbre Atlas de Boston Dynamics, qui détenait auparavant le record avec une vitesse de 9 km/h. Alimenté par des actionneurs hydrauliques, Atlas a longtemps été considéré comme l’un des robots les plus avancés de sa catégorie. Cependant, l’arrivée de l’Evolution V3.0, avec sa technologie de pointe et son agilité remarquable, marque une nouvelle ère dans le domaine de la robotique humanoïde.

Pourtant, l’Evolution V3.0 ne se contente pas d’être rapide. Il démontre également une grande capacité à exécuter des mouvements complexes et coordonnés, tels que la danse, la montée et la descente des escaliers, ainsi que des sauts impressionnants. Équipé de moteurs électriques M107 et d’une caméra Intel RealSense D435i, ce robot est capable d’observer son environnement à 360 degrés, lui permettant ainsi d’interagir de manière sûre et efficace avec son environnement.

Bien entendu, l’Evolution V3.0 n’est pas le seul robot humanoïde à exceller dans l’art de la danse. En décembre dernier, Tesla avait également dévoilé son robot Optimus Gen-2, capable de réaliser des mouvements de danse et des squats impressionnants. Cependant, l’Evolution V3.0 se démarque par sa combinaison unique de vitesse, d’agilité et de polyvalence, en faisant un choix de premier plan pour les applications nécessitant une interaction humaine rapide et précise.

Pour ceux qui souhaitent acquérir cette prouesse technologique, il faudra débourser entre 15 000 et 90 000 dollars, selon les options et les configurations choisies. Un investissement considérable, mais qui pourrait bien être rentabilisé par les nombreuses possibilités offertes par cet humanoïde révolutionnaire.