Céréales au Maghreb : 300 millions $ pour ce pays

La zone du Maghreb est réputée pour sa forte activité agricole. Il faut dire que dans cette région de l’Afrique, le climat est propice à la culture de diverses spéculations agricoles. Cependant, chaque pays maghrébin est confronté à certains défis qu’il est impérieux de relever. C’est notamment le cas de la Tunisie. Voilà plus de quatre ans maintenant que le pays arabe est frappé de plein fouet par une sécheresse qui ne dit pas son nom. Cette situation a de lourdes répercussions sur le secteur de l‘agriculture.

La Tunisie est un grand producteur de céréales et face à l’installation de la sécheresse, les premières autorités tentent de mettre en place des initiatives pour amortir le choc. Le pays peut compter aussi sur le soutien de ses partenaires financiers comme la Banque Mondiale. L’institution financière a débloqué tout récemment au profit de la Tunisie la somme de 300 millions de dollars.

Cette somme doit favoriser la dynamisation de la production céréalière. Deux cultures sont ciblées en premier lieu. Il s’agit du blé et de l’orge. La Tunisie a mis en place le projet d’appui d’urgence à la sécurité alimentaire (PAUSAT) pour répondre à des défis pressants. Ce plan, débuté en 2022, doit s’étendre sur une période de 4 ans et donner les rudiments nécessaires aux acteurs du domaine agricole de faire face aux conséquences du réchauffement climatique.

Avec le soutien financier de la Banque Mondiale, la Tunisie compte accroître la production céréalière en optimisant la culture de 250 000 hectares de blé dur et 100 000 hectares d’orge. Les objectifs ciblés sont de 350 000 tonnes (blé) et 270 000 tonnes (orge) à l’horizon 2025. La consommation de blé en Tunisie est estimée à 3 millions de tonnes par an. Pour éviter la survenue de pénuries, les premières autorités ont pris les devants en enclenchant de nombreux mécanismes.

En plus de booster la production céréalière, la Banque Mondiale a pour ambition d’accompagner la Tunisie dans le processus de réduction du gaspillage alimentaire. Une batterie de mesure est mis en place pour éviter aux tunisiens de vivre certains désagréments liés à la sécheresse. Lorsque la Tunisie est épargnée par les aléas de la nature, le pays exploite le plein potentiel de son secteur agricole. En attendant des jours meilleurs, place à la résilience pour le pays du Maghreb.