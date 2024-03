Cet aliment serait le plus bénéfique pour notre cerveau 

La nutrition est l’un des aspects fondamentaux pour vivre bien, en bonne santé et surtout plus longtemps. Pour autant, à l’heure de la malbouffe, des fast-foods et des produits transformés, de moins en moins de personnes font attention à ce qu’elles ingèrent au quotidien. Cela peut supposer l’apparition de graves maladies, comme le diabète.

Pour s’assurer de bien manger, la première des choses à effectuer, est de privilégier la consommation de légumes. Ils sont riches en vitamines, en minéraux ainsi qu’en bons nutriments. En bref, ils apportent à l’organisme tout ce dont il a besoin (ou presque) pour vraiment bien fonctionner. Mais certains légumes sont plus efficaces que d’autres, notamment pour la santé cérébrale.

Les légumes verts, à feuilles, bons pour le cerveau

Ces légumes, ce sont les légumes verts, à feuilles. Laitue, brocoli ou encore épinards et chou kale : les options ne manquent pas. Mais c’est une certitude, ces denrées peuvent aider votre cerveau à être plus efficace sur la durée. Cette affirmation, ce sont le Dr. Uma Naidoo (psychiatre et nutritionniste) ainsi que Lisa Genova (neuroscientifique) qui l’ont effectué après avoir analysé les résultats de plusieurs études scientifiques.

En fait, ces légumes sont riches en vitamines B, qui ont un impact prouvé sur diverses maladies comme la dépression ou encore la démence et la sénilité. Ils sont notamment pourvus de vitamines B9, qui aide les neurotransmetteurs à circuler dans notre cerveau. Ils sont aussi riches en lutéine ainsi qu’en bêta-carotène, qui sont surtout connus pour renforcer les fonctions cognitives.

Protéger son corps, en mangeant de manière saine

Enfin, ce type de légume vert est composé de flavonoïdes ainsi que de polyphénols. Ces derniers ont d’ores et déjà prouvé qu’ils étaient naturellement efficaces contre les douleurs et les inflammations, surtout dans le cadre de maladies neurologiques (Alzheimer, Parkinson…). Ainsi, en consommer régulièrement permet de renforcer son cerveau, de façon à ce qu’il fonctionne de manière plus efficace, sur la durée.