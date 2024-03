Cette bactérie mangeuse de chair se répand dans ce pays développé

Alors que l’épisode de COVID-19 semble seulement être en train de se digérer, voilà que la menace d’une nouvelle épidémie pointe le bout de son nez. Et les dernières tendances ne donnent vraiment rien de bon. Avec un taux de mortalité de l’ordre de 30%, la flambée des cas d’infections de cette bactérie à la fois très rare et très contagieuse a de quoi susciter les craintes.

C’est au Japon que cette nouvelle épidémie est en train de sévir. En effet, le nombre de personnes positives au cas d’infections streptococciques explose. Jamais ils n’avaient été aussi haut qu’en 2023 et cette année 2024 ne devrait pas être celle du ralentissement, bien au contraire même puisqu’un chiffre record d’infections et de décès est d’ores et déjà attendu.

Une bactérie « mangeuse de chair » au Japon

Cette bactérie est appelée “mangeuse de chair” par les autorités sanitaires. Elle s’attrape au contact d’une personne déjà touchée. Une fois que cette bactérie vous a infecté, elle se propage alors peu à peu à travers l’organisme et libère des toxines qui entraînent ainsi la nécrose de la bande de tissu entourant les muscles qui ne sont ainsi plus protégés. Les organes sont ensuite touchés.

Sur la seule année 2023, ce sont 941 cas qui ont été officiellement enregistrés par les autorités japonaises, avec un taux de décès de l’ordre de 30%. À titre d’exemple, entre juillet et décembre 2023, 65 personnes de plus de 50 ans ont été diagnostiquées, pour 21 décès. Les symptômes étant légers au début, les personnes malades ne s’inquiètent pas forcément : fièvre, maux de gorge, diarrhée… Mais très vite, ils s’aggravent.

L’UE, pas encore inquiète de la situation

Au sein de l’Union européenne, la maladie n’est que très peu présente. En France, par exemple, plusieurs centaines de cas d’infection sont enregistrés tous les ans, pour une dizaine de décès. Des chiffres stables et pas vraiment alarmants pour les médecins qui rappellent que le streptocoque A, existe depuis toujours. Les épisodes épidémiques, tels que celui que nous observons actuellement au Japon, sans être fréquents, n’ont rien d’exceptionnel.