Comité régional du projet Sweed : le Bénin présente les innovations, résultats et défis majeurs

Dans le cadre de la 7ᵉ session ordinaire du Comité régional de pilotage (Crp) du projet, toutes les parties prenantes au sommet du Projet régional d’autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel (Sweed) se sont réunies à Ouagadougou au Burkina Faso du 26 au 29 février 2024. Laquelle session a permis de passer au peigne fin les résultats, les innovations et les défis majeurs du projet au cours des années 2022 et 2023.

Ministres de tutelle du projet, ministres de l’Éducation, coordonnateurs des unités de gestion, responsables du Suivi et évaluation, présidents de groupe de travail, Banque mondiale, Unfp Str, l’Unfpra Co, Ecowas et Ceepc ont passé en revue les résultats, innovations et défis du Projet d’autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel et fait des projections. Ce fut une occasion de partage de documentation sur les bonnes pratiques du Projet Sweed et les résultats de l’étude sur le décrochage scolaire des filles. Aussi, des propositions de remédiation et des orientations pour la redynamisation des Observatoires bationaux du dividende démographique (Ondd) dans les pays Sweed ont été formulées.

En effet, dans le cadre des préparatifs des instruments de décision, une rencontre des coordonnateurs des Unités de gestion du projet Sweed a précédé celle des officiels. Au cours de cette rencontre, Prince Comlan Eugène Adjovi, Coordonnateur intérimaire du projet Sweed-Bénin, a présenté les principaux succès et acquis du Projet en 2023. « La mise en œuvre du projet au Bénin a impacté positivement 33.577 filles des collèges et lycées qui ont bénéficié de la distribution gratuite des kits scolaires, des bourses et des transferts monétaires conditionnels », a-t-il indiqué. Ce qui a participé à l’augmentation du taux de rétention des filles à l’école au Bénin. Il poursuit que dans la veine des succès, la réalisation d’une 3ᵉ campagne de planification familiale au plan national a permis de recruter plus de 40.000 nouvelles acceptantes de méthodes modernes de contraception. Conséquence, 188.000 nouvelles acceptantes ont été impactées, soit 125,54% de la cible du Projet au Bénin. Il faut également mentionner le déploiement de 77 logisticiens de santé pour rendre disponibles les produits de santé au dernier kilomètre. À en croire le Coordonnateur, ces succès ont été possibles grâce à la forte implication des acteurs déconcentrés et décentralisés. Dans son intervention à cette session ordinaire du CRP, Véronique Tognifodé, ministre béninoise en charge des affaires sociales et de la microfinance a présenté les innovations que le Bénin a apportées dans la mise en œuvre du Projet et les défis auxquels il est confronté. Elle a évoqué la spécialisation de 105 producteurs de contenus médias et la mobilisation de 5.100 conducteurs de taxi-motos appelés Zémidjan pour intensifier sur toute l’étendue du territoire national la sensibilisation sur les comportements clé favorables à la transition démographique durable. « Cette innovation a le mérite de contribuer à lutter contre les grossesses en milieu scolaire et les facteurs de décrochage scolaire, d’améliorer l’utilisation des services de santé reproductive et des droits sexuels puis de lutter significativement contre les violences basées sur le genre », a-t-elle précisé. En termes de défi, Véronique Tognifodé a porté le doigt sur la difficulté à réussir et à adapter de façon continue les exigences du Projet liées à son caractère régional, à l’environnement et aux réalités spécifiques du Bénin. Tout en remerciant les différents partenaires techniques et financiers et autres acteurs du Projet, elle a plaidé pour la poursuite de l’accompagnement technique en vue d’une bonne capitalisation des acquis.

À l’issue de la 7ᵉ session ministérielle du Crp du projet Swedd, le Bénin a été porté au poste de la Vice-présidence de l’institution. Ainsi, l’honneur a été revenu à la ministre Véronique Tognifodé d’adresser, au nom de ses pairs, des chefs de délégation et des partenaires techniques et financiers les félicitations et remerciements aux autorités burkinabè pour l’organisation parfaite de la session, à la Banque mondiale pour son appui technique et financier, à tous les acteurs impliqués pour l’excellent travail réalisé et résultats obtenus au cours de l’année 2023.