Conflit entre éleveurs et agriculteurs : un phénomène à la peau dure au Bénin

La situation serait suffisamment tendue à Malanville suite au meurtre d’un agriculteur par un éleveur. Selon les informations rapportées par Radio Sota Fm, les faits remontent au soir du lundi 25 mars où la victime aurait été tuée dans son champ. Malgré la mise aux arrêts du présumé meurtrier par les Forces de l’ordre, les agriculteurs exigent la tête de ce dernier. Aussi, une série d’actions auraient été menées contre les bouviers en forme de représailles.



On retient toujours selon les informations rapportées par la station de radio locale que le campement des éleveurs aurait été pris d’assaut par les agriculteurs. Il a ainsi été vandalisé. Les alentours du commissariat de Garou ont été également pris d’assaut par les manifestants pour demander que le mis en cause leur soit livré. Mais, à en croire d’autres précisions, le bouvier mis en cause dans l’affaire aurait été déplacé par la police pour un lieu inconnu. La sécurité a été renforcée autour du commissariat suite à cette situation qui a cristallisé toutes les attentions.

Rappelons tout de même que, le phénomène relatif à l’affrontement entre agriculteurs et éleveurs a la peau dure dans notre pays. Depuis plusieurs années désormais, la cohabitation entre ces corps est assez difficile. On se rappelle encore de l’année 2022 au cours de laquelle, plusieurs centaines d’éleveurs de bétail venus du Nigeria voisin ont débarqué dans la zone de Savè. Armés de fusils, ils ont détruit plusieurs maisons et s’en sont pris à la population. En tout, 25 personnes avaient perdu la vie.

Tout ceci est intimement lié aux réalités sociologiques et environnementales dans les zones concernées. Au cours de la saison sèche, les bergers migrent vers le sud à la recherche de pâturage et d’eau pour leurs bétails. Le phénomène ne s’enregistre tout de même pas qu’au Bénin. Les pays tels que le Cameroun, la Mauritanie, le Tchad, le Nigéria et bien d’autres sont confrontés à cette réalité.