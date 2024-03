Conformité du code électoral au Bénin : La Fcbe prend acte avec « grande consternation »

La décision DCC 24-040 du 14 mars 2024 de la Cour qui déclare le code électoral conforme à la constitution fait actuellement grand bruit. La dernière réaction en date est celle du parti Force cauris pour un Bénin Émergent (Fcbe). Le parti de Paul Hounkpè estime que « les sept membres de la Cour ont délibérément choisi de ne pas dire le droit ». Le SEN Paul Hounkpè et les siens l’ont fait savoir à travers une déclaration de presse rendue publique ce vendredi 15 mars 2024.

Cette décision de la haute juridiction après plusieurs recours formulés par cette loi controverse. « Malgré les multiples dénonciations, les recours et les déclarations de tous les partis se réclamant de l’opposition contre le nouveau code électoral voté le 5 mars 2024 par les députés de la mouvance, la Cour Constitutionnelle, à la grande surprise de tous a déclaré conforme à la constitution dans toutes ses dispositions, le code électoral à polémique », regrette le parti.

Le parti de Paul Hounkpè a pris acte avec grande consternation de « cette forfaiture » et a lancé un appel au peuple béninois, à toutes les forces vives de la nation et surtout aux partis politiques de l’opposition « à tenir la veille citoyenne afin de barrer la route à l’imposture ». La Fcbe n’est pas la seule force politique de l’opposition à mettre en cause la décision de la Cour.

La même dénonciation a été faite par tous les autres partis d’opposition. Pendant ce temps, les partis BR et UP-R prennent acte de la décision et félicitent la Cour pour son impartialité et sa fidélité à l’esprit du droit. Du côté du gouvernement, le droit a été dit de façon publique et contradictoire. Eric Houndété du parti LD quant à lui crie à la « fraude » et met au défi les partis de la mouvance présidentielle. La plateforme électorale des organisations de la société civile exhorte le président Patrice Talon à solliciter une deuxième lecture du code électoral