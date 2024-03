Depuis maintenant près de deux décennies, la Corée du Nord se trouve sous le joug des sanctions internationales imposées par le Conseil de sécurité de l’ONU en raison de son programme nucléaire. Ces mesures coercitives, renforcées à plusieurs reprises au fil des années, visaient à contenir les ambitions nucléaires de Pyongyang et à promouvoir la stabilité dans la région. Cependant, les récents développements ont mis en lumière une dynamique complexe entre les grandes puissances mondiales, avec la Russie et la Chine plaidant pour un allègement des sanctions depuis 2019.

La décision sans précédent de la Russie de dissoudre le système de surveillance des sanctions de l’ONU à l’encontre de la Corée du Nord a jeté un pavé dans la mare diplomatique. Cette manœuvre audacieuse a été largement critiquée par les États-Unis et leurs alliés, qui dénoncent une collusion entre Moscou et Pyongyang, alimentée par des intérêts géopolitiques et commerciaux.

Matthew Miller, porte-parole du département d’État américain, a vertement condamné l’action russe, déclarant qu’elle sapait les fondements de la paix et de la sécurité internationales. Cette décision unilatérale, motivée par des accords douteux entre la Russie et la Corée du Nord, notamment en matière d’armement, a été perçue comme un coup de poignard dans le dos de la communauté internationale.

Les réactions ne se sont pas fait attendre sur le plan régional. La Corée du Sud a qualifié le veto russe d’« irresponsable », exprimant ainsi son désaccord avec cette manœuvre diplomatique controversée. Pour Séoul, cette décision compromet les efforts déployés pour garantir la sécurité et la stabilité dans la péninsule coréenne, déjà en proie à des tensions persistantes.

Pourtant, depuis 2019, la Russie et la Chine ont régulièrement plaidé en faveur d’un assouplissement des sanctions, arguant notamment de la situation humanitaire précaire du peuple nord-coréen. Cette volonté de révision des mesures coercitives a trouvé son paroxysme avec le veto russe visant à mettre fin au mandat du comité d’experts chargé de surveiller l’application des sanctions.

L’ambassadeur russe Vassili Nebenzia a justifié cette décision en remettant en question la pertinence du comité d’experts dans le contexte actuel. Selon lui, ce dernier s’est concentré sur des questions secondaires, délaissant les enjeux fondamentaux auxquels fait face la péninsule coréenne. La proposition de réévaluation du régime des sanctions, soutenue par la Chine, reflète les divergences d’opinions au sein du Conseil de sécurité de l’ONU.

Pourtant, le dernier rapport du comité d’experts, publié en mars, souligne la persistance des violations des sanctions par la Corée du Nord. Malgré les pressions internationales, Pyongyang continue de développer son programme nucléaire, de procéder à des tirs de missiles balistiques et de contourner les restrictions maritimes et d’importations de pétrole imposées par le Conseil de sécurité.