Décès de la star John Okafor, icône de Nollywood

Le monde du cinéma nigérian est en deuil. John Okafor alias Mr Ibu vient de tirer sa révérence. L’homme de 62 ans était considéré comme une superstar unique en son genre au Nigeria. Il avait un style atypique qui le différenciait de tous. Comme l’a rappelé RFI, John Okafor a interprété des rôles dans près de 200 films de Nollywood. L’acteur originaire de la région d‘Enugu a marqué plusieurs générations de cinéphiles.

On peut dire en quelque sorte qu’il a grandement contribué à faire de Nollywood une place forte de l’industrie mondiale du cinéma. Au début des années 2000, John Okafor a interprété à merveille le rôle de Mr Ibu. La saga Mr Ibu a donné le sourire à des millions de personnes à travers le continent. Ce talentueux acteur avait une sorte de don. Naturel et professionnel, John Okafor faisait l’unanimité.

Suite à l’annonce de son décès, nombreux sont les Nigérians qui ont exprimé leur tristesse. Plusieurs d’entre eux s’accordent à dire qu’un personnage emblématique de leur enfance s’en est allé. Depuis quelque temps maintenant, John Okafor était confronté à des problèmes récurrents de santé. Au cours du mois de décembre, il s’était même fait amputer de la jambe.

Malheureusement, après avoir été hospitalisé pendant plusieurs jours, le légendaire acteur a rendu l’âme dans un hôpital de Lagos. On ne reverra plus le mythique sourire et le style si caractéristique de l’un des acteurs les plus talentueux de sa génération. Mr Ibu a tracé la voie pour la nouvelle vague d’humoristes nigérians. Beaucoup de ces nouveaux virtuoses du rire se sont inspirés de John Okafor. Nollywood va sans doute tout mettre en œuvre pour rendre un vibrant hommage à un homme qui aura consacré toute sa vie à l’évolution du cinéma nigérian.