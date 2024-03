Des voyageurs refusent des avions Boeing à cause des récents déboires

Boeing, dans la tourmente. Alors que de plus en plus d’incidents viennent ternir l’image du géant américain, ils sont de plus en plus de voyageurs à ne plus vouloir voyager à bord de l’un de ces appareils. Une inquiétude croissante qui pourrait devenir problématique, si elle venait à se généraliser à grande échelle.

Rien qu’au mois de janvier dernier, Boeing a fait parler d’elle à cause de son appareil, le 737 Max 9 qui a perdu sa porte en plein vol. Quelques jours plus tard, c’est le pare-brise de l’un de ces mêmes appareils qui se fissure, alors même que l’avion se trouvait à 8.500 mètres d’altitude. De quoi faire peur à pas mal de monde. Résultat, ils sont de plus en plus à ne plus vouloir voler sur l’un des avions de la firme américaine.

Boeing a bien mauvaise presse

Sur les réseaux sociaux, une jeune femme a ainsi dévoilé comment elle avait fait pour éviter de monter à bord d’un 737 Max 9 de United Airlines. Tout a débuté au moment de sa réservation. La jeune femme a acheté un billet d’avion d’un appareil qui n’était pas un 737 Max 9, conforté dans son choix par des discussions qu’elle a pu avoir avec du personnel de bord. Mais une notification de changement d’avion est venue chambouler tous ses plans.

Heureusement, il est possible de changer de vol, via l’application de United Airlines. Il faut toutefois payer un certain montant, parfois plusieurs centaines de dollars américains… Mais il est possible de se faire rembourser. Pour cela, elle a tout simplement appelé United Airlines et a demandé à ce qu’elle soit dédommagée pour ce changement impromptu et pas vraiment souhaité.

Mettre toutes les chances de son côté

Sur les réseaux sociaux, la jeune femme en a remis une couche, affirmant que son partenaire, ingénieur chez Boeing, lui a recommandé de se tourner vers la concurrence, à savoir les avions Airbus, qui même pour lui sont beaucoup plus sûrs. Histoire de vraiment mettre les chances de son côté, l’influenceuse TikTok a, en outre, étudié les statistiques de survie de chaque siège. On n’est jamais trop prudent !