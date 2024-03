Désinformation en Afrique : ce rapport qui accable la Russie

Ces derniers temps, l’influence de la Russie a considérablement augmenté sur le continent africain. La présence russe est très remarquée en Afrique subsaharienne, notamment au niveau du sahel. Cette zone de l’Afrique est confrontée aux affres du terrorisme depuis plusieurs années maintenant. Dans des pays comme le Burkina Faso, le Niger, le Mali, la Russie a réussi à s’imposer comme un partenaire de premier choix pour ces États sahéliens.

En Afrique Centrale, c’est le même cas avec la Centrafrique. Moscou a plusieurs fois été pointé du doigt pour ses supposées campagnes de désinformation en Afrique. Le Centre des Études Stratégiques pour l’Afrique (CESA) a publié un rapport qui épingle la Russie. D’après le think tank financé par les États-Unis, la Russie aurait mené près de 80 campagnes de désinformations en Afrique depuis 2022.

Le CESA a publié un top 3 des pays diffuseurs de désinformation ciblant l’Afrique. On retrouve la Russie, la Chine et les Émirats arabes unis. « La Russie reste le principal pourvoyeur de désinformation en Afrique, parrainant 80 campagnes documentées, ciblant plus de 22 pays. Cela représente près de 40 % de toutes les campagnes de désinformation en Afrique. Ces 80 campagnes ont touché plusieurs millions d’utilisateurs grâce à des fausses pages et des messages coordonnés. La Russie a diffusé de la désinformation pour saper la démocratie dans au moins 19 pays africains, contribuant ainsi au recul du continent sur ce front« a déclaré le CESA.

L’organisme estime que la Russie organise les campagnes de désinformations en Afrique depuis 2019. Cependant, il faut reconnaître que les campagnes de désinformation ne sont pas l’apanage seul de la Russie. Les USA sont aussi des spécialistes en la matière. Les États-Unis et la Russie sont dans le peloton de tête des superpuissances mondiales. Washington et Moscou ont recours à différentes stratégies pour étendre leur influence partout dans le monde.

L’Afrique et particulièrement le Sahel représente aujourd’hui un enjeu stratégique pour les grandes puissances. De ce fait, on constate actuellement un regain d’attention pour l’Afrique qui est appelé à jouer un grand rôle dans la construction du monde de demain. Il appartient au continent africain de savoir mettre en place des mécanismes qui vont lui permettre de défendre valablement ses intérêts.