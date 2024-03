Diamant en Afrique : découverte exceptionnelle dans cet État pétrolier

L’Afrique est le continent par excellence des ressources minières. On retrouve sur le continent les minerais les plus inestimables de la planète. Parmi les filons les plus recherchés sur le marché, il y a le diamant. Les propriétés de cette pierre précieuse sont uniques en leur genre. En Afrique, c’est le Botswana qui est le leader incontesté de la production et de la valorisation de diamants.

Cela fait plusieurs années que le Botswana occupe la première place du classement africain des producteurs de diamants en valeur. Le pays d’Afrique Australe est talonné par l’Angola. Une incroyable découverte a été faite en Angola tout récemment. En effet, la compagnie minière australienne Lucara Diamonds qui exploite la mine Lulo a annoncé ce 21 mars la découverte d’un diamant blanc de 203 carats de type IIA.

D’après des sources concordantes, ce diamant est le 5ᵉ plus gros découvert à Lulo depuis son entrée en exploitation. Cette découverte vient montrer l’immense potentiel de l’Angola dans le secteur diamantifère. La mine Lulo est un véritable fleuron pour le richissime État pétrolier. La mine a commencé ses activités en 2015 et elle a permis à l’Angola de se hisser à la deuxième place du classement africain des producteurs de diamants par la valeur.

Les pierres qui sortent de cette mine sont d’une valeur exceptionnelle. L’Angola est l’un des plus grands producteurs africains de pétrole. L’or noir est le pilier de l’économie nationale. La rente pétrolière a créé des opportunités immenses pour le pays. Des données prévisionnelles montrent que Luanda va continuer d’augmenter sa production en or noir, ce qui va accélérer l’entrée de capitaux dans les caisses de l’État. Le potentiel économique de l’Angola est très grand.

En plus de ses ressources en hydrocarbures, le pays peut compter sur son secteur minier dynamique. D’importants investisseurs se bousculent en Angola pour tenter d’exploiter des filons prometteurs, comme c’est le cas avec le diamant. Soucieuses de diversifier l’économie nationale, les premières autorités angolaises ont mis en place des mécanismes afin d’utiliser intelligemment la rente issue de l’exploitation des ressources naturelles. Un accent particulier est mis sur des domaines comme le tourisme, le numérique, les biens et services, la pêche, etc. C’est donc dire que l’économie angolaise est dynamique et qu’elle crée des opportunités pour la population.