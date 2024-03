Droits des femmes : sauver l’autre moitié de la population mondiale

Depuis 1977, l’Organisation des Nations-Unies a dédié le 8 mars de chaque année, aux actions de sensibilisation et de mobilisation destinées à promouvoir les droits des femmes et l’égalité entre les femmes et les hommes, à travers l’officialisation de la journée internationale des droits des femmes. « Investir en faveur des femmes : accélérer le rythme », tel est le thème de l’édition de l’année 2024 qui représente la 47ᵉ.

En effet, plusieurs sites d’information dont »statista » ont révélé qu’au niveau mondial, les femmes représentent presque la moitié de l’effectif d’êtres humains. ‹‹ La population masculine est très légèrement supérieure à la population féminine : 50,4 % contre 49,6 %, au niveau mondial ››. Ainsi, il est quasiment impossible que le monde puisse évoluer et atteindre le Développement Durable en laissant en marge la gent féminine. Alors, il importe que tous les pays travaillent en synergie pour abolir les violences domestiques et sexuelles, les rémunérations inégales entre hommes et femmes, le manque d’accès à l’éducation et les difficultés d’accès aux soins de santé qui constituent des freins pour les femmes. Sans oublier certaines pratiques comme le mariage forcé, la privation des femmes d’héritage, l’excision, les stigmatisations liées au divorce et la privation des femmes des droits liés aux congés de maternité. Au Bénin, de nombreuses dispositions ont été prises pour le maintien des filles à l’école, l’autonomisation des femmes et la protection des femmes contre les violences basées sur le genre. Assez d’efforts à saluer, mais tout n’est pas encore rose, car certains types de Violence basée sur le genre tels que les Violences Gynécologiques et obstétricales continuent de faire leur petit bonhomme de chemin.



Il importe de rappeler qu’en février dernier, les féministes de huit pays d’Afrique de l’Ouest, avec le soutien d’Equipop ont élaboré une stratégie régionale de plaidoyer pour efficacement lutter contre les Violences Sexistes et Sexuelles (VSS), à travers le projet #CompterPourToutes. L’objectif est d’influencer les pouvoirs publics nationaux d’ici décembre 2024 pour l’inscription d’une ligne budgétaire dédiée à la mise en place et/ou l’amélioration des systèmes de collecte de données quantitatives et qualitatives relatives aux violences sexistes et sexuelles dans les lois de finances des pays cibles (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal). Puisque l’inexistence de données qualitatives et quantitatives actuelles et fiables relatives aux différents types de violence sexuelle et sexiste handicape la lutte compte les VBG.

» Retour à l’excision » en Gambie

La récente nouvelle qui fait couler beaucoup d’encre et de salive est celle relative à l’examen par l’hémicycle gambien, d’un projet de loi pour que l’excision soit à nouveau légalisée. « Nous sommes alarmés par le dépôt d’un projet de loi au Parlement gambien visant à abroger la loi modifiant la loi sur les femmes de 2015 qui interdit les mutilations génitales féminines. Ces mutilations constituent une violation odieuse des droits humains et causent des préjudices physiques et mentaux permanents aux femmes et aux filles », a déclaré un porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies, à l’AFP. « Il est crucial que la Gambie maintienne les acquis réalisés pour lutter contre cette pratique néfaste et continue de promouvoir une société qui protège les droits et la dignité de tous, en particulier des femmes et des filles», a-t-il ajouté.