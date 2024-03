Économie mondiale: l’Afrique en bonne position en 2024

Alors que l’économie mondiale se trouve dans une période de transformations et de défis, l’Afrique se démarque par ses perspectives économiques prometteuses pour l’année 2024. Selon Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement (BAD), le continent se positionne comme un acteur économique de premier plan, surpassant la moyenne mondiale de croissance avec des performances qui placent l’Afrique en deuxième position au niveau mondial.

Les défis ne manquent pas, incluant le changement climatique, les tensions sécuritaires et une inflation croissante. Cependant, les nations africaines montrent une résilience notable, parvenant à maintenir une dynamique de croissance malgré ces obstacles. Cette capacité à surmonter les difficultés s’inscrit dans un contexte où le Fonds monétaire international (FMI) annonce une croissance mondiale modérée à 3,1 % pour 2024, reflétant une résilience certaine de l’économie globale face aux défis persistants​.

L’Afrique brille particulièrement avec onze de ses pays figurant parmi les économies à la croissance la plus rapide au monde en 2024. Cette performance est d’autant plus remarquable que quinze pays africains enregistrent déjà une croissance de leur production supérieure à 5%, témoignant de la vitalité et du potentiel du continent.

Pendant ce temps, à l’échelle mondiale, la Banque mondiale prévoit une période de faible performance économique, marquant potentiellement la plus faible croissance sur cinq ans en trente ans. Des facteurs tels que les tensions géopolitiques, une croissance mondiale languissante, et des conditions financières serrées contribuent à un ralentissement généralisé. En particulier, la croissance du commerce mondial est prévue à un niveau nettement inférieur à la moyenne pré-pandémique, affectant particulièrement les économies en développement avec des coûts d’emprunt élevés persistants​

Dans ce contexte global incertain, l’Afrique émerge comme une région de plus en plus attractive pour les investissements et les partenariats internationaux. La robustesse de sa croissance économique, malgré les défis mondiaux, positionne le continent comme un acteur économique clé, prêt à jouer un rôle de plus en plus significatif sur la scène mondiale en 2024 et au-delà.

Les projections actuelles suggèrent une trajectoire prometteuse pour l’Afrique, contrastant avec un panorama mondial plus mitigé. Cette dynamique souligne l’importance de politiques stratégiques et d’investissements ciblés pour capitaliser sur le potentiel africain tout en naviguant prudemment dans un environnement économique global complexe.