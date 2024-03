Élection à la Haac : Voici les conditions de la précampagne

Dans le cadre de l’élection très prochaine des représentants des professionnels des médias devant siéger pour le compte de la 7ᵉ mandature, l’autorité de régulation des médias a fixé les conditions de déroulement de la précampagne. Par le canal de la décision N°24-020bis/Haac du 12 mars 2024, les responsables de l’institution ont rendu publiques les règles à respecter par les potentiels candidats à l’élection au cours de cette période.

On retiendra du deuxième article de la décision que la précampagne couvre la période allant du 11 mars 2024 à 00 heure au 23 mai 2024 à minuit. D’une façon générale, il est à noter que les potentiels candidats ne sont autorisés à mener aucune action pouvant être assimilé à la campagne. Il leur est par exemple interdit de publier ou de diffuser dans les médias des éléments de campagne. Au cours de cette même période, les médias ne sont pas autorisés à recevoir ces prétendants aux postes de représentants pour discuter de l’élection.

La date retenue pour le scrutin devant élire les conseillers à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (Haac) pour le compte de la 7ᵉ mandature est le 9 juin 2024. Dans ce cadre, un mémorandum d’entente entre la Haac et la Cena a été signé le lundi 11 mars 2024. Les deux institutions avaient été représentées par Rémi Prosper Moretti et Sacca Lafia respectivement président de la Haac et président de la Commission Électorale Nationale Autonome (Céna). Notons également que le délai réglementaire accordé aux journalistes pour s’inscrire sur la liste électorale a été prorogé de quelques jours.