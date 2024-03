Elections professionnelles au Bénin : Le message du ministre Karimou

C’est parti pour 15 jours de campagne électorale pour le compte des élections professionnelles sectorielles du ministère des enseignements maternel et primaire qui auront lieu le vendredi 29 mars prochain. Le top en a été donné ce mardi 12 mars à Porto-Novo en application du calendrier électoral. Ainsi donc, du 13 au 27 mars 2024, les cinq organisations syndicales en lice pour ces élections iront à la rencontre des personnels enseignant et administratif de toutes catégories pour présenter leur programme et solliciter le suffrage des électeurs.

Dans un message adressé aux acteurs de ce secteur à quelques heures de cette opération de charme, l’autorité ministérielle a clairement indiqué que cette campagne électorale s’ouvre dans un climat d’interrogations et d’inquiétudes en raison du mode de vote électronique adopté pour les premières élections professionnelles dans notre ministère. Le ministre Salimane Karimou a assuré que toutes les dispositions ont été prises pour faire de ces élections, des élections libres et transparentes. « (…) je voudrais m’adresser à vous, chers collaborateurs et partenaires sociaux, pour rappeler à tous que nous ne devons jamais perdre de vue qu’au-delà de tout, seul le système éducatif du Bénin représente l’ultime enjeu de cette élection ».

Tout en invitant à un sursaut patriotique, le ministre des enseignements maternel et primaire a insisté sur la nécessité d’œuvrer à la conduite d’une campagne électorale qui ne compromette pas le vivre ensemble dans la paix et dans la cohésion. « Dans cette perspective, nous devons résister sans désemparer aux auteurs des discours vecteurs d’intolérance, de division et de haine surtout dans un environnement pollué par l’utilisation incontrôlée des réseaux sociaux, parfois sources d’intoxications et de désinformations », préconise Salimane Karimou.

Quant aux syndicats candidats et à leurs militants et sympathisants, l’autorité ministérielle a rappelé qu’ils demeurent les acteurs de premier plan de cette campagne. « Certes, le combat syndical est toujours caractérisé par son âpreté et parfois sa rudesse. Mais, il ne devrait s’agir que d’un combat d’idées, d’une confrontation de propositions mais jamais d’une guerre », fait savoir le ministre Salimane Karimou. Pour lui, les acteurs doivent incarner sur le terrain durant l’opération de charme les valeurs cardinales de l’administration publique à savoir le travail, la liberté, la dignité, l’abnégation, la justice, la préservation de la vie, la paix, etc.

« Le Ministère des Enseignements Maternel et Primaire pour sa part est déterminé à jouer la partition qui est la sienne pour que cette période de campagne soit le présage d’un scrutin apaisé, libre et transparent », promet Salimane Karimou.