Emerse Faé : « on ne peut pas prendre des joueurs qui n’ont plus l’envie »

Le 11 février dernier, la Côte d’Ivoire a remporté pour la 3ᵉ fois de son histoire le prestigieux trophée de la Coupe d’Afrique des nations de football. Après un premier tour catastrophique, les Éléphants de Côte d’Ivoire se sont remobilisés pour aller chercher la coupe. Le collectif ivoirien s’est sublimé pour déjouer tous les pronostics. L’un des hommes forts de cette sélection ivoirienne fut Seko Fofana.

Le milieu de terrain de 28 ans a réalisé des performances exceptionnelles au sein de l’entre jeu des Éléphants. Son apport a été inestimable dans le parcours de la sélection ivoirienne. Pourtant, tout n’a pas été rose pour Seko Fofana en équipe nationale. Ses premiers pas avec les triples champions d’Afrique ont été mouvementés. Certains fans et observateurs avisés du football ivoirien estimaient que Seko Fofana ne s’impliquait pas assez avec la sélection nationale.

Suite au sacre de la Côte d’Ivoire, l’infatigable milieu de terrain avait laissé planer le doute sur son avenir. L’équipe de Côte d’Ivoire jouera une série de matchs amicaux dans les jours à venir et l’entraîneur Emerse Faé n’a pas hésité à convoquer Seko Fofana. Au cours d’un récent entretien médiatique, Faé a signifié qu’il a eu une discussion franche avec Seko Fofana.

L’ex-adjoint de Jean-Louis-Gasset a déclaré que Seko Fofana est toujours aussi motivé à revêtir le maillot de la RCI raison pour laquelle il figure dans sa liste. « C’est aussi simple, on ne pouvait pas se permettre de mettre un joueur sur la liste si on n’était pas sûr qu’il n’avait pas l’envie de continuer. Même si on préfère toujours parler avec les joueurs en vis-à-vis, on les a appelés, on a discuté avec eux, on s’est assurés qu’ils étaient tous dans l’état d’esprit qui nous permettra de confirmer ce qu’on a fait à la CAN. Oui, on a eu Seko au téléphone et il nous a rassurés par rapport à tout ça » a déclaré le coach Emerse Faé qui ajoute que Seko Fofana souhaite jouer le plus longtemps possible avec les Éléphants.