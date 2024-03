Energie au Maghreb: une puissance d’Asie investit dans deux gros projets

La Tunisie s’apprête à franchir une étape significative dans son parcours vers la transition énergétique grâce à l’annonce récente de deux projets solaires majeurs, bénéficiant du soutien financier du Japon. Avec une capacité de 50 MW chacun, ces projets représentent une avancée notable dans le domaine des énergies renouvelables pour le pays.

L’initiative a été révélée par l’Ambassade du Japon en Tunisie, mettant en lumière l’engagement croissant du Japon envers la coopération internationale dans le domaine de l’énergie durable. Ces projets, situés à Sid Bouzid et à Tozeur, ont été sélectionnés pour recevoir des subventions du Ministère japonais de l’Environnement dans le cadre du Mécanisme d’échange de crédits carbone (MCC), un programme visant à encourager le développement de projets en offrant un soutien financier conséquent.

Publicité

Le financement accordé représente jusqu’à la moitié du coût initial d’investissement, avec un plafond de 2 milliards de yens par projet, soit environ 41,2 millions de dinars tunisiens. Ces montants substantiels témoignent de l’importance accordée par le Japon à la promotion des énergies propres et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Les détails des deux projets dévoilent des estimations prometteuses en termes de réduction des émissions de CO2. À Sid Bouzid, le projet porté par Eurus Energy Holdings Corporation prévoit une diminution annuelle de 47 101 tonnes de CO2, tandis qu’à Tozeur, une réduction attendue de 48 157 tonnes de CO2 par an est envisagée. Ces chiffres illustrent l’impact significatif que ces installations auront sur l’environnement, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique.

Cette collaboration entre le Japon et la Tunisie ne se limite pas seulement à l’aspect financier. En effet, elle témoigne également d’une coopération plus large dans le domaine des énergies renouvelables, symbolisant l’engagement mutuel des deux pays en faveur d’un avenir énergétique durable. La signature d’un protocole d’accord relatif au MCC lors de la TICAD 8 en août 2022 et la mise en place d’une Commission mixte MCC en juin 2023 ont renforcé les liens bilatéraux dans ce domaine crucial.

Publicité

Ces deux projets solaires marquent une première pour la Tunisie et reflètent une nouvelle ère de partenariat avec le Japon dans le secteur des énergies renouvelables. De plus, la récente signature d’un accord entre le Ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie et la Représentante résidente de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) souligne l’engagement continu du Japon à soutenir le développement électrique en Tunisie.

Cette collaboration n’est pas sans précédent, le Japon ayant déjà apporté son soutien à plusieurs projets énergétiques majeurs en Tunisie, notamment la construction des trois centrales électriques de Radès. Ces initiatives témoignent de la confiance mutuelle entre les deux nations et ouvrent la voie à de futures collaborations fructueuses dans le domaine de l’énergie durable.