Énergie: la Chine lance dans un projet pharaonique 

La Chine enchaîne les projets d’envergure. En effet, Pékin a déjà annoncé le lancement de nombreux programmes d’investissement ou de construction en lien avec l’énergie solaire, l’énergie nucléaire ou encore l’hydroélectricité et l’éolien. Récemment, un nouveau projet pharaonique a été annoncé en ce sens.

Ce projet, c’est de construire le plus long pipeline au monde. Un pipeline qui sera en mesure de transporter de l’hydrogène vert, démontrant ainsi que ses regards sont désormais tournés vers cette nouvelle énergie plus verte. Ce pipeline, baptisé Zhangjiakou Kangbao – Caofeidan devrait être long de 737 kilomètres et devrait relier les villes de Zhangjiakou à celle de Caofeidan.

Un pipeline de 737 kilomètres est annoncé

Ce pipeline aura plusieurs objectifs. Le premier est d’acheminer et transporter l’hydrogène vert à proximité de Pékin, Caofeidan étant à 250 kilomètres environ de la capitale chinoise. Le second est, à travers son rôle, de démocratiser l’utilisation de cette énergie, notamment dans le cadre de la fabrication de pile à combustible hydrogène (pour le secteur des transports lourds).

La Chine n’est toutefois pas le seul pays à s’atteler à de tels projets. Partout dans le monde, les pays se tournent vers la construction d’immense pipeline pour transporter l’hydrogène, de manière rapide et peu coûteuse. On pense aux projets :

GASLI , qui reliera l’Algérie à la Sardaigne et à l’Italie continentale,

, qui reliera l’Algérie à la Sardaigne et à l’Italie continentale, H2MED , qui reliera le Portugal à l’Allemagne, via la France,

, qui reliera le Portugal à l’Allemagne, via la France, Un réseau européen au nom encore inconnu, qui reliera 21 pays à travers 39.000 kilomètres de pipeline.

L’ydrogène vert, nouvelle ressource cible des États

Ces programmes lancés un peu partout à travers le monde démontrent bien à quel point la question de l’hydrogène est devenue centrale dans le monde, à l’heure ou bon nombre d’entreprises et d’États recherchent des alternatives aux énergies fossiles et polluantes. Pétrole ou encore gaz sont de plus en plus décriés pour leur impact environnemental et l’hydrogène peut s’imposer comme une alternative.