Europe: bénéficie record en 2023 pour ce géant européen

En dépit des tempêtes et des défis imprévus, Generali, leader de l’assurance en Italie, a enregistré des bénéfices sans précédent en 2023, témoignant de la solidité de son modèle d’affaires et de sa capacité à naviguer dans des eaux agitées.

Le bénéfice net ajusté de Generali a grimpé en flèche pour atteindre 3,57 milliards d’euros, soit une augmentation remarquable de 14,1% par rapport à l’année précédente. Cette performance exceptionnelle a été soutenue par un bénéfice opérationnel en hausse de 7,9%, culminant à 6,87 milliards d’euros, marquant ainsi un nouveau sommet historique pour l’entreprise.

Philippe Donnet, PDG de Generali, a souligné avec fierté que cette réussite reflète le succès de la stratégie de l’entreprise. « La forte performance de Generali en 2023, soutenue par un résultat opérationnel et net record, démontre le succès de notre stratégie », a-t-il déclaré.

Cependant, malgré ces résultats impressionnants, le quatrième trimestre a été marqué par un léger recul. Le bénéfice net ajusté a chuté de 28,6%, principalement en raison des intempéries qui ont frappé certaines régions, entraînant une baisse significative du bénéfice opérationnel du segment dommages.

Les pertes liées aux catastrophes naturelles ont également été enregistrées à un niveau record, atteignant 1,12 milliard d’euros en 2023, presque le double par rapport à l’année précédente. Des inondations et des tempêtes de grêle en Italie, en Allemagne, ainsi qu’en Europe centrale et orientale ont contribué à ces pertes importantes.

Malgré ces défis, Generali a réussi à maintenir une croissance positive dans plusieurs segments clés, notamment les dommages, la gestion d’actifs et l’assurance-vie. Cette résilience témoigne de la diversification et de la solidité de son portefeuille d’activités.

En récompense de cette performance exceptionnelle, Generali a annoncé une augmentation du dividende pour l’année 2024. Un dividende de 1,28 euro par action sera versé, représentant une hausse de 10,3% par rapport à l’année précédente. Cette décision témoigne de l’engagement continu de l’entreprise envers ses actionnaires et de sa confiance dans sa capacité à générer une croissance rentable à long terme.

De plus, Generali a récemment annoncé un programme de rachat d’actions d’une valeur de 500 millions d’euros, démontrant ainsi sa confiance dans sa situation financière solide et son engagement envers la création de valeur pour ses actionnaires. Ce programme s’inscrit dans le cadre d’une stratégie plus large visant à utiliser efficacement les excédents de trésorerie pour des initiatives stratégiques, y compris d’éventuelles acquisitions futures.